Fazit:

Gelingt es zumindest den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 143,61 US-Dollar zu überwinden, kämen anschließende Kursgewinne an 150,28 und 160,32 US-Dollar ins Spiel. Eine überschießende Welle könnte sogar an die Barriere von 168,00 US-Dollar heranreichen und würde ein Long-Investment sehr attraktiv machen. Interessierte Anleger könnten hierzu dann beispielshalber auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KG0WRE mit einer Gesamtrenditechance von 320 Prozent zurückgreifen. Ziele im Schein entsprechend der Kursmarken wurden bei 1,06, 1,97 und 2,67 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 140,25 US-Dollar gemessen am Basiswert vorläufig allerdings nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp im Schein von 0,14 Euro ableiten.