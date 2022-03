Nur von einer kurzen Erholungsphase im Januar 2022 unterbrochen, geht es mit der Henkel Vzg.-Aktie (ISIN: DE0006048432) bereits seit einem Jahr kontinuierlich nach unten. Wurde die Aktie noch im April 2021 knapp unterhalb der 100-Euro-Marke gehandelt, so verzeichnete sie am 7.3.22 bei 59,40 Euro ein neues 12-Monatstief. Obwohl sich die Aktie danach wieder auf bis zu 66 Euro erholen konnte, nähert sie sich mit ihrem aktuellen Kursniveau bei 60,92 Euro wieder dem Tief an.