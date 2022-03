Der Zuschuss dient zur Deckung der Fixkosten, die im Zeitraum zwischen dem September 2020 und dem Februar 2021 infolge der Corona-Pandemie entstanden sind. Zuvor hatte ADX Energy von der österreichischen Regierung bereits eine Subvention in Höhe von 107.500 Euro erhalten. Sie war für die Bereitstellung von günstigen Darlehen in Höhe von 1,662 Millionen AUD gewährt worden.

Von der österreichischen Bundesregierung erhält ADX Energy Limited ( ASX: ADX, FSE: GHU ) eine Unterstützung in Höhe von 782.157 Euro. Sie dient zur Abfederung von Verlusten, die der Gesellschaft in den letzten zwei Jahren durch die Corona-Pandemie entstanden sind.

Die kosten- und zinsgünstige Finanzierung ermöglichte es ADX Energy, bei der Volksbank Wien ein Darlehen über 1,13 Millionen Euro aufzunehmen. Für diesen Kredit mussten dank der staatlichen Förderung nur 120.000 Euro als Sicherheit hinterlegt werden. Gleichzeitig wurde die Kreditsumme durchschnittlich nur mit einem Zinssatz von 0,56 Prozent verzinst.

Auch unter den erschwerten Bedingungen konnte ADX Energy seine geschäftlichen Aktivitäten zielstrebig fortsetzen

ADX Energy war dank dieser Unterstützung in der Lage, trotz Covid 19 sein österreichisches Geschäft weiter auszubauen und die Ölproduktion im Wiener Becken ungeachtet der durch die Pandemie bedingten Einschränkungen weiter aufrechtzuerhalten. Damit wurde ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung geleistet.

Ebenso konnten die Explorationsaktivitäten in Oberösterreich weitgehend wie geplant realisiert werden. Sie gipfelten im vergangenen Dezember und Januar mit dem ersten Öl- und Gasfund auf der neuen Anshof-3-Lagerstätte. Auch dies war, wie der Blick auf andere Unternehmen und Branchen zeigte, keine Selbstverständlichkeit.

Wichtiger Energielieferant in Zeiten hoher Preise und einer unsicheren Versorgung

Die neue Unterstützung von 782.157 Euro wurde ADX Energy gewährt, weil es zu den Unternehmen zählt, die einerseits mit einem robusten Geschäftsmodell arbeiten und die sich andererseits auch in einer guten Position für weiteres Wachstum befinden. Letzteres steht bei ADX Energy derzeit im Fokus, denn mit der Erschließung der Anshof-Liegenschaft wird die Öl- und Gasförderung in Österreich weiter intensiviert.

Verwendet werden die Mittel zur Bedienung der laufenden Geschäftskosten. Zu ihnen gehören derzeit insbesondere die Bewertung und die Erschließung der Anshof-Lagerstätten sowie das Projekt zur Wasserstoffproduktion und anschließenden Speicherung im Wiener Becken.

Für die investierten Anleger bringt die staatliche Förderung auch zum Ausdruck, dass ADX Energy heute in einer guten Position ist, um sein Geschäft weiter ausbauen zu können. Dies ist nicht unerheblich, denn durch die Corona-Pandemie sind die Lieferketten an vielen Stellen immer noch gestört und mit dem Krieg in der Ukraine hat sich die Krise bei der Versorgung mit Öl und Gas nochmals deutlich verschärft.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auch auf Youtube

Background

ADX Energy Ltd. (ASX: ADX, FSE: GHU) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes Unternehmen, das in Niederösterreich seit Ende 2019 über die beiden produzierenden Ölfelder Gaiselberg und Zistersfeld verfügt. Die Felder weisen eine Lebensdauer von rund zehn Jahren auf, die ADX durch Erweiterungen und neue Bohrungen auf 20 Jahre auszudehnen hofft. Aktuell liegt die Förderung bei rund 430 Barrel pro Tag und das geförderte Öl und Gas wird durch eine Pipeline direkt zur Weiterverarbeitung in die Raffinerie Schwechat geliefert. Abgerundet wird die klassische Öl- und Gasproduktion durch neue grüne Geschäftsfelder, wie die Herstellung von grünem Wasserstoff und die Nutzung der großvolumigen ehemaligen Ölfelder als Wasserstoffspeicher.

Disclaimer

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der ADX Energy Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der ADX Energy Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.