STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger kaufen Chiphersteller-Call



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf AMD (WKN MD0KB9)

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf AMD steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Bei den High-Tech-Werten gehören die Chiphersteller zu den größten Wochengewinnern. Die AMD-Aktie legte im bisherigen Wochenverlauf über 9% zu. Zuletzt sorgte der AMD-Wettbewerber NVIDIA für Schlagzeilen, als CEO Jensen Huang bei einer Entwicklerkonferenz Intel als möglichen Auftragsfertiger ins Spiel brachte. 2. Call-Optionsschein auf Halliburton (WKN MD2D6L)

Auch in einen Call-Optionsschein auf Halliburton steigen die Stuttgarter Derivateanleger vor dem Wochenende ein. Halliburton bietet Dienstleistungen und Produkte für Erdöl- und Energieunternehmen an. Im letzten Quartal wies der Konzern bei einem Umsatz von 4,27 Milliarden US-Dollar ein operatives Ergebnis von 550 Millionen US-Dollar aus. Für die Aktie geht es 0,6% auf 34,37 Euro aufwärts. 3. Call-Optionsschein auf K+S (WKN MD229F)

Die Derivateanleger an der Euwax nehmen einen Tausch bei den Call-Optionsscheinen auf K+S vor. Verkauft wird der Call-Optionsschein mit der WKN MD171B, dafür kaufen die Anleger den Call mit der WKN MD229F, der eine längere Laufzeit und einen höheren Basispreis aufweist. Für die K+S-Aktie geht es indes weiter aufwärts. Am Vormittag erreicht sie mit 29,81 Euro ein neues Mehrjahreshoch.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment startete in einer engen Handelsspanne in den letzten Handelstag der Woche. Als der DAX innerhalb kurzer Zeit beinahe 100 Punkte zulegte, setzen die Stuttgarter Derivateanleger offensichtlich antizyklisch auf einen fallenden deutschen Leitindex.

Börse Stuttgart auf YouTube

Die US-Notenbank will in den nächsten Monaten ordentlich an der Zinsschraube drehen, um die galoppierende #Inflation einzudämmen. Wenn also die Zinsen steigen, spricht doch eigentlich nichts mehr gegen den Kauf von #Anleihen ... oder Richy? Unser Börsenlexikon erklärt, was es jetzt beim Anleihehandel unbedingt zu beachten gilt und welche Fehlgriffe man zwingend vermeiden sollte. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=EoFd-kQ-E2Q

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)