Nachdem wir uns zuletzt dem Thema der prominent gewordenen SPACs gewidmet haben, sorgte der Shortseller Hindenburg Research nach seinem Bericht zu Nikola dieser Tage für einen erneuten Paukenschlag im SPAC-Universum.

Der Shortseller scheint Gefallen am gehypten Wasserstoff- und E-Mobilitätssektor gefunden zu haben und äußert sich im neuesten Bericht negativ zum vermeintlichen zukünftigen Produzenten von E-Pickups, Lordstown.

Wie so viele neue Unternehmen im gehypten E-Mobility- und Wasserstoffsektor feierte auch Lordstown standesgemäß und ohne große regulatorische Schwierigkeiten seine Börsenpremiere über den Zusammenschluss mit einem SPAC.

Im Chart lässt sich erkennen, welches Potenzial SPACs bieten, wenn man nur früh genug dran ist und es sich um Themen handelt, die in aktuelle Hypes passen. Allerdings wird auch deutlich, wie schnell Anleger die Lust an einer Aktie verlieren können. Bereits Monate vor Veröffentlichung des angesprochenen Berichts von Hindenburg Research vom 12. März ging es im Nachgang an einen negativen Analystenkommentar von Morgan Stanley steil abwärts mit der Firma mit großen Ambitionen.

Der Bericht von Hindenburg ist mit pikanten Details geschmückt und üppig bebildert. Es ist regelrecht unterhaltsam, sich durch den Bericht zu scrollen, der scheinbar jedes noch so kleine vermeintliche dreckige Detail aufzudecken sucht. So wird nicht nur die Anzahl der Vorbestellungen für den Pickup Endurance angezweifelt, sondern auch dessen Zustand. Schließlich soll dieser bei seiner ersten Testfahrt auf offener Straße nach gerade einmal zehn Minuten Fahrt in Flammen aufgegangen sein.

Wie unterscheidet man langfristige Investments von kurzfristigen Hypes?

So kontrovers die Rolle von Shortsellern auf den Finanzmärkten auch gesehen wird, so lehrreich können doch die veröffentlichen Berichte sein. Zudem wird Anlegern dank der ‚Opposition‘ durch Shortseller immer wieder ins Gedächtnis gerufen, dass man gut beraten ist, genau hinzuschauen und manche Story einfach zu gut ist, um wahr sein zu können. Schlussendlich helfen diese Akteure auch dabei, Anleger vor Blasen zu bewahren.

Wie erkennt man aber so eine Blase? Neben exorbitanten Bewertungen gibt es noch einige andere Indikatoren, die dabei helfen können, Spekulationsblasen frühzeitig zu erkennen und zu ergründen, ob der nächste Trend bereits marktreif ist und bereits als solides Langzeitinvestment geeignet ist.

1. Hoffnung statt Fakten

Im Fall von Lordstown hoffen Anleger auf die vollmundigen Zahlen zu den immerhin 100.000 Fahrzeug-Vorbestellungen, die einem Umsatzvolumen von über fünf Milliarden Dollar entsprechen. Allerdings gibt es hierbei bereits zwei grundsätzliche Probleme. Erstens waren diese Vorbestellungen nicht rechtlich bindend. In vielen Fällen ging es lediglich um Absichtserklärungen. Oftmals liest man auch von einem ‚letter of intent‘, was so viel wert sein kann wie heiße Luft in Einmachgläsern. Die Story steht also auf sehr dünnem Eis.

Zweitens muss ein Produkt erst einmal hergestellt werden. Was nutzen Tausende von Vorbestellungen, wenn nicht einmal gewiss ist, ob und in welchem Zeitraum diese abgearbeitet werden können. Ob eine Produktion überhaupt derart schnell und reibungslos ausgebaut werden kann, kann man als Privatanleger ohnehin nicht so einfach feststellen. Zudem begleicht in den meisten Fällen der Aktionär über die Ausgabe neuer Aktien die Kosten für den Ausbau der Produktion, zumindest bei Unternehmen, die über keinen nachhaltigen Cashflow verfügen - was für eine Aktienverwässerung sorgt.

Auch wenn es sich um einen Hype-Titel handelt, bei dem die Story kurzfristig mehr zählt als die Substanz: Den Vorzug sollten Unternehmen bekommen, die zumindest bereits über nennenswerte Umsätze verfügen und in der Vergangenheit bewiesen haben, Kapazitäten erfolgreich ausbauen zu können, im Idealfall ohne die Ausgabe neuer Aktien, sondern aus dem eigenen Cashflow.

2. Die disruptive Technologie XYZ wird die Welt verändern

Was haben Wasserstoff, Erneuerbare Energien und Blockchain gemeinsam? Sie alle vereint eine Story mit disruptivem Potenzial. Ersteres wird Energiewirtschaft und Transport revolutionieren, Wind und Solar werden fossile Energieträger ins Abseits verbannen und die Blockchain wird als revolutionäre Technologie in unser aller Leben Einzug halten, vom selbstfahrenden Auto bis hin zum blockchain-basierten Grundbuch.

Es sind die Geschichten, die die Anlegerfantasie aufblühen lassen und Aktien zu nicht vorstellbaren Kursgewinnen verhelfen. Die Fantasie ist es auch, die das Thema Bewertung – zumindest temporär – stets in den Hintergrund treten lässt. Was interessieren schon altmodische Kennzahlen, wenn es schließlich um ein revolutionäres Produkt geht, das unser aller Leben umkrempeln wird?

Die Frage hierbei ist nur erstens, ob diese Disruption überhaupt eintritt und zweitens wann diese eintritt.

Hinweis :

Hierbei handelt es sich um keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung!

Dieser Artikel erschien zuerst auf Dirk Müllers Cashkurs.com und wurde von Christof von Wenzl verfasst.