Die Aktienmärkte werden ihre Wette gegen die Fed und steigende Zinsen verlieren - aber sie wissen es noch nicht. Noch dominiert das Lager der Optimisten, die glauben, die Fed werde nach ein paar Anhebungen der Zinsen schon bald zurückrudern, weil sie weder den Märkten weh tun noch die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen will. Das ist der zentrale Grund für die jüngste Rally der Aktienmärkte. Aber diese Annahme dürfte teuer werden - denn die Inflation schießt fast die Hälfte der Amerikaner perspektivisch aus dem Konsum, daher wird die Fed auch dann die Zinsen anheben, wenn sich die Wirtschaft deutlich abschwächt. Heute steigen die Kapitalmarkt-Zinsen in den USA stark, die Fed mit hawkishen Aussagen, nun erhöhen auch die US-Banken ihre Prognosen für die Zinsen. Vielleicht kommt nächste mit den US-Inflations-Daten schon der game changer..

Hinweise aus Video:

1. Geht der Chipindustrie bald Neongas aus? Odessa, Nadelöhr der Weltwirtschaft

2. Yuan – wirklich eine Gefahr für die Dominanz des Dollars?

