DAX – die Ruhe vor dem Sturm?

Der DAX hat bislang eine V-Formation gebildet die noch nicht vollendet ist. In der letzten Woche hat der deutsche Leitindex technisch betrachtet auf der Stelle getreten. Damit legt der DAX eine Verschnaufpause ein. Solche Phasen sind meist Vorboten für eine deutliche Bewegung. Diese kann zunächst einmal in beide Richtungen erfolgen. Von den Indikatoren her gibt es hier wenige Hinweise auf einen Schub in die eine oder andere Richtung. Lediglich der abkippende MACD-Indikator ist Grund zur Sorge. Andererseits beginnt nun die statistisch deutlich bessere Phase. Diese hält im Normalfall bis Sommer an. Normal ist in diesen Tagen allerdings kaum etwas, weshalb weiterhin auf die geopolitischen Ereignisse geschaut werden muss. In den letzten Wochen haben sich die Marktteilnehmer aber von den Auseinandersetzungen eher distanziert, sodass eine gute Chance darauf besteht, dass die Statistik wieder einmal greifen könnte.

