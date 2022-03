Zwischen August 2012 und November 2020 verfolgte der Euro gegenüber der schwedischen Krone einen Aufwärtstrend, in der Spitze wertete die Gemeinschaftswährung auf 11,4234 SEK auf. Ende 2020 kam es jedoch zu einem Aufwärtstrendbruch und anschließenden Abschlägen auf 9,8641 SEK. Nach Kriegsanfang in der Ukraine schossen die Notierungen zeitweise zurück in den Aufwärtstrend aufwärts, konnten dieses hohe Niveau allerdings nicht lange halten und wurden zuletzt wieder in den Unterstützungsbereich um den EMA 50 bei 10,2970 SEK zurückgedrängt. Hier würde sich durchaus eine Long-Chance zumindest bei einem Rebound zur Oberseite anbieten, später vielleicht im Rahmen einer fünfwelligen Erholungsbewegung.

Rebound wahrscheinlich

Aus technischer Sicht könnte ausgehend vom Unterstützungsbereich um 10,2970 SEK eine temporäre Erholungsbewegung zunächst in den Bereich von 10,4686 und darüber an 10,5608 SEK aufwärts reichen und sich für ein sehr kurzfristiges Long-Investment anbieten. Aber erst oberhalb von 10,60 SEK dürfte eine fünfwellige Aufwärtsbewegung wahrscheinlich werden. Aber schon für Ersteres Szenario kann durch entsprechend gehebelte Instrumente eine hohe Renditechance erzielt werden. Unterhalb der Kursmarke von 10,2695 SEK würden allerdings rasche Abschläge auf 10,2122 und darunter sogar in den Bereich von 10,0400 SEK drohen.