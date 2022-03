Die US-Analysten von Zacks Small-Cap Research haben sich in einer gerade veröffentlichten, ausführlichen Analyse der Aktie der Lithiumgesellschaft Ion Energy (WKN A2QCU0 / TSXV ION) gewidmet. Sie sehen zunächst ein Kurspotenzial von 60%.



ION Energy erkundet, wie Zacks ausführt, zwei aussichtsreiche Lithiumsoleprojekte in der Mongolei vor den Toren Chinas, des größten Konsumenten von Lithiummineralien weltweit – das Baavhai Uul-Projekt und das Urgakh Naran-Projekt.

zum Artikel ---> hier

Haranga: Termitenhügelproben bestätigen Uranvererzung auf Saraya

Auf dem Saraya-Uranprojekt hat Haranga Resources Limited (ASX: HAR, FSE: 65EO) insgesamt 1.363 Proben aus Termitenhügeln genommen und selbständig per XRF-Analyse ausgewertet. Dabei bestätigte sich die Annahme, einer Uranmineralisierung innerhalb der Pegmatite und Granite. Ihre Ausdehnung sollen Rückspülbohrungen im zweiten Quartal nun erstmals erkunden.

zum Artikel ---> hier

ADX: Österreichische Regierung gewährt 782.157 Euro Unterstützung

Von der österreichischen Bundesregierung erhält ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) eine Unterstützung in Höhe von 782.157 Euro. Sie dient zur Abfederung von Verlusten, die der Gesellschaft in den letzten zwei Jahren durch die Corona-Pandemie entstanden sind.Der Zuschuss dient zur Deckung der Fixkosten, die im Zeitraum zwischen dem September 2020 und dem Februar 2021 infolge der Corona-Pandemie entstanden sind.

zum Artikel ---> hier

Cybin Inc.: Teilnehmer für Ketamin- und Technologiestudie werden rekrutiert

Erst vor Kurzem hatte die biopharmazeutische Gesellschaft Cybin (NYSE American CYBN / WKN A2QJAV) gemeldet, dass das Institutional Review Board (IRB) eine vom Unternehmen gesponserte Machbarkeitsstudie genehmigt hat, bei der die quantitative Neuroimaging-Technologie von Kernel (Kernel Flow), zur Messung der psychedelischen Wirkung von Ketamin auf die Hämodynamik der Großhirnrinde eingesetzt wird.

zum Artikel ---> hier

Millionen-Deal: Brixton Metals macht weiteres Projekt zu Geld

Das Flaggschiff von Brixton Metals (TSXV BBB / WKN A114WV) ist das Gold- und Kupferprojekt Thorn in British Columbia, von dem die Gesellschaft zuletzt hervorragende Bohrergebnisse meldete (wir berichteten). Darüber hinaus verfügt man aber über weitere, vielversprechende Liegenschaften – so vielversprechend, dass andere Explorationsgesellschaften Millionen Dollar zahlen, um sich das Recht zu sichern, die Projekte zu erkunden!

zum Artikel ---> hier

Nova Minerals beruft hocherfahrenen Bergbauexperten

Rodrigo Pasqua ist nicht nur der Geschäftsführer der Harpia Group Pty Ltd., sondern auch ein ausgewiesener Bergbauexperte. Ihn hat Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) berufen, um das Unternehmen bei den nächsten Schritten zur Entwicklung des Estelle-Golddistrikts in Alaska zu unterstützen. Wichtige Veränderungen in der Ausrichtung eines Unternehmens kündigen sich oftmals auch in Personalentscheidungen an. Sie mögen für einen Außenstehenden im ersten Moment recht unscheinbar daherkommen, stellen aber auf der Ebene des Unternehmens eine wichtige Weichenstellung für die mittel- und langfristige Zukunft dar.

zum Artikel --- hier

American Rare Earths: Bodenproben bestätigen Potenzial des La-Paz-Projekts

Eine positive Überraschung nach der anderen erlebt American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) derzeit auf seinem La-Paz-Projekt im US-Bundesstaat Arizona. Das extrem große Projekt weist nicht nur hohe Gehalte an Seltenen Erden auf, sondern es gelingt den Geologen von American Rare Earths auch, die Zahl der potentiellen Lagerstätten durch immer neue Funde beständig zu vergrößern. Mehr Überblick und ein besseres Verständnis der geologischen Struktur der Liegenschaft vermitteln dabei die im Dezember 2021 durchführen Arbeiten zur Kartierung.

zum Artikel ---> hier

Nach spektakulären Bohrerfolgen erhöht Tennant Minerals jetzt das Tempo

Tennant Minerals (ASX: TMS; FRA: UH7A) macht Tempo bei der Exploration seiner jüngsten hochgradigen Kupferentdeckung auf dem Brownfield-Projekt Bluebird nahe Tennant Creek im Northern Territory. Das Unternehmen hat für April bereits einen Bohrkontraktor verpflichtet und peilt unmittelbar weitere 1.500 Meter an Bohrungen an, um die Entdeckung auszuweiten – und zwar sowohl kleinräumig wie großräumig.

zum Artikel ---> hier

Universal Copper trifft offene Vererzung ab 129m mit 0,685% CuEq!

Universal Copper Ltd. (TSXV: UNV; FRA: 3TA2) meldet weitere positive Ergebnisse auf seinem Kupfer-Gold-Projekt Poplar südwestlich von Houston, British Columbia und verbessert das Grundverständnis der strukturellen Kontrollen der Verzerzung auf dem Projekt. Die jüngste Auswertung der letzten Bohrungen aus dem vergangenen Jahr lieferte insbesondere in Bohrung 21-PC-135 die Bestätigung eines höhergradigen Erzgangs, der zur Tiefe hin abfällt.

zum Artikel ---> hier

First Graphene: Kooperation mit NeoGraf erschließt den wichtigen US-Markt

Dank einer neuen Kooperation mit dem US-amerikanischen Unternehmen NeoGraf Solutions hat First Graphene (ASX: FGR, FSE: M11) in Zukunft die Möglichkeit, seine PureGRAPH®-Produkte auch in den USA und im europäischen Markt zu etablieren. Anders als bei den bisherigen Kooperationen ist die neue Zusammenarbeit zudem nicht nur auf eine einzelne Branche begrenzt, sondern adressiert verschiedene Produktsparten, die nun dank dem Einsatz von PureGRAPH® optimiert werden können.

zum Artikel ---> hier

Fancamp kündigt Bohrungen auf hochgradigem Kupferprojekt Stoke in Quebec an

Auf der Grundlage eines neuen 3D-Modells will Fancamp Exploration Ltd. (TSXV: FNC; FRA: 3F9) nach mehr als zehnjähriger Pause erstmals wieder Explorationsbohrungen auf dem hochgradigen Kupferprojekt Stoke in Quebec fortsetzen. Es ist bereits Fancamps drittes Bohrprogramm für 2022. Das Projekt Stoke liegt in den Eastern Townships von Quebec (Abbildung 1) und ist für seine besonders hochgradigen Kupfervorkommen bekannt.

zum Artikel ---> hier

Conico Ltd. erwägt Börsengang seiner 50%-Beteiligung an Mount Thirsty

Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) und Joint Venture-Partner Greenstone Resources (ASX: GSR) wollen ihre jeweils 50prozentige Beteiligung am gemeinsamen Kobaltprojekt Mount Thirsty in Australien zusammenzulegen. Man prüfe derzeit mehrere Optionen zur Vereinfachung der aktuellen Eigentümerstruktur, heißt es in einer gemeinsam veröffentlichten Pressemitteilung. Dies schließt ausdrücklich die Möglichkeit eines Börsengangs an der Australian Securities Exchange ein.

zum Artikel ---> hier

Sitka Gold: Potenzial der Blackjack-Entdeckung steigt mit sichtbarem Gold

Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF) meldet gleich zu Beginn des laufenden Winterbohrprogramms zur Nachverfolgung der Blackjack-Entdeckung auf seinem RC Projekt im Yukon erneut eine Häufung von sichtbarem Gold in den Bohrkernen, die in unmittelbarer Nähe der letztjährigen Entdeckung niedergebracht wurden. Sichtbares Gold war auch schon in ausgeprägter Form im Entdeckungs-Bohrloch DDRCCC-21-021 (Loch 21) angetroffen worden.

zum Artikel ---> hier