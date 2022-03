Seit mehr als 50 Jahren treibt AMD Innovationen in den Bereichen Hochleistungs-Computing, Grafik- und Visualisierungstechnologien voran. Die neuen Prozessoren von AMD finden Eingang in Spielkonsolen, Laptops, Datencentern und Supercomputern. Das Cloud-Geschäft boomt noch immer und die Chips sind knapp, daher kaufen die Betreiber von Rechenzentren alles, was sie bekommen können. Das schlägt sich in den Zahlen von AMD nieder. Im vierten Quartal des Finanzjahres 2020/21wurde der Umsatz im Jahresvergleich mit einem Zuwachs von 49 Prozent auf 4,8 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das Betriebsergebnis ist im selben Zeitraum um 112 Prozent auf 1,207 Milliarden US-Dollar angewachsen. Als kursstützende Maßnahme wird auch die Anzahl der Aktien verringert, um den Gewinn pro Aktie zu steigern.

.

Zum Chart

.

In den Tagen nach der Veröffentlichung der Zahlen am 26. Oktober 2021 nach Börsenschluss reagierte auch der Kursverlauf von AMD unauffällig. Jedoch vom 1. November bis zum 30. November 2021 konnte eine Kurssteigerung in der Spitze von knapp 37 Prozent eingefahren werden. Schon am Tag danach schickten die Marktteilnehmer den Kurs nach unten, wobei sich ein abwärts gerichteter Trend ausgebildet hat. Dabei stellt die Magic Number bei 100 US-Dollar eine verlässliche Unterstützung dar. Dieser Unterstützungsbereich wurde viermal getestet und es hat den Anschein, dass Mitte März 2022 die Bodenbildung abgeschlossen wurde und die Kursrichtung wieder nach oben zeigt. Aktuell gibt es die Chance, dass der Widerstand bei 120,38 US-Dollar überwunden werden kann. In diesem Fall könnte der Kurs die Zone zwischen 132,00 US-Dollar und 145,87 US-Dollar anstreben. Im unteren Bereich sollte die Unterstützung bei 100,00 US-Dollar auch ein fünftes Mal ein weiteres Abrutschen verhindern. AMD sieht sich mit seinen Produkten einer epischen Nachfrage gegenüber und hat zumindest in der jüngeren Vergangenheit die sportlichen KGVs gerechtfertigt. Bis zum Finanzjahr 2023/24 ist ein Gewinnwachstum von 86 Prozent basierend auf dem EPS 2020/21 bereits eingepreist. Das erwartete KGV 2023/24 liegt aktuell aufgrund dieses Wachstums bei 25.