Eines ist klar: der Ukraine-Krieg verläuft nicht so, wie sich Putin das vorgestellt hat - inzwischen häufen sich die Meldungen von Rückeroberungen durch die ukrainische Armee. Das aber macht Putin noch gefährlicher - denn wenn er nichts mehr zu verlieren hat, könnte er zu extremen Mitteln greifen. Ohnehin läuft die Zeit gegen Russland: die Böden in der Ukraine weichen auf, immer mehr westliche Waffen gelangen in die Hände der ukrainischen Armee, und propagandistisch kann sich Putin keinen jahrelangen Krieg erlauben. Was bedeutet das für die Aktienmärkte? Der Dollar steht offenkundig vor einem Ausbruch, die Zinskurven invertieren und deuten auf eine Rezession auch in den USA..

Hinweise aus Video:

1. Augen auf beim Gaspreis

2. Aktienmärkte: Aufwind oder Sturm?

