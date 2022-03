„Rückblick: Nach dem Mehrjahreshoch bei 43,84 EUR vom 19. November 2021 setzte die Infineon-Aktie über einigen Monate zurück und fiel am 07. März 2022 auf ein Tief bei 25,69 EUR. Damit testete der Wert die Unterstützungszone zwischen 25,76-25,44, die durch die Hochpunkte aus den Jahren 2017 und 2018 gebildet wird. Auf dieser Zone drehte der Wert wieder nach oben. Am 16. Märze kletterte die Aktie über den Widerstand bei 29,79 EUR. Am Freitag zog der Chipwert nach einigen Seitwärtstagen weiter an, scheiterte aber am EMA 50.

Charttechnischer Ausblick: Die Infineon-Aktie kann sich in den nächsten Tagen weiter erholen. Ein Anstieg an den Abwärtstrend seit November 2021 bei aktuell 37,10 EUR ist möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 29,79 EUR zurückfallen, ergäbe sich ein Verkaufssignal. Dieses Signal könnte zu einem Schließen des Aufwärtsgaps vom 16. März zwischen 28,86 EUR und 28,42 EUR oder sogar zu einem Rückfall bis ca. 25,69 EUR führen.“

Kann die Infineon-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 31,17 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 35 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 32 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis 32 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000PF64SL7, wurde beim Infineon-Aktienkurs von 31,17 Euro mit 0,20 – 0,21 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 35 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,39 Euro (+86 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 26,91 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 26,91 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB4TRZ2, wurde beim Infineon-Kurs von 31,17 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro taxiert.

Wenn die Infineon-Aktie in nächster Zeit auf 35 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,80 Euro (+86 Prozent) erhöhen – sofern die Infineon-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.