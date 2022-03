DAX nimmt 14.500er Marke wieder ins Visier

Während wirklich positive Nachrichten aus den hart umkämpften ukrainischen Regionen weiter ausbleiben und in Asien das Coronavirus wieder zurück in den Schlagzeilen ist, versucht sich der Deutsche Aktienindex zum Wochenstart abermals an der 14.500er Marke. Noch immer steht allerdings ein Großteil der Anleger an der Seitenlinie und ist nicht bereit, aufgrund der unsicheren Gemengelage jetzt schon wieder in den Aktienmarkt einzusteigen. Das dürfte es dem DAX schwer machen, die 14.500er Marke tatsächlich nachhaltig zu überwinden. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.

Die Finanzmetropole Shanghai geht in den Lockdown. Die Stadt ist mit 27 Millionen Einwohnern nicht nur eine der größten Städte Chinas, sie besitzt auch den größten Hafen der Welt. Der Lockdown dürfte also die internationalen Lieferketten weiter strapazieren. Insbesondere der Chipsektor könnte erneut davon getroffen werden. Einzig positiv: Der Ölpreis verliert aus Angst vor einer längeren Belastung der Weltwirtschaft aufgrund der ausbleibenden Nachfrage aus China deutlich, was auch die Stärke der europäischen Börsen zur Stunde erklären könnte.

Nachdem die Börse in Moskau schon am vergangenen Donnerstag teilweise wieder öffnete, startet heute der Handel mit allen russischen Aktien. Spannend dürften aber weiterhin vor allem die Kursentwicklungen der beiden Energie-Aktien Gazprom und Lukoil sein. Am Donnerstag konnten sie noch ein leichtes Plus verzeichnen. Während der Markt für Privatanleger weiterhin unzugänglich ist, könnte der Handel von professionellen Investoren aber eine Indikation dafür liefern, ob eine nachhaltige Energiekrise droht oder zumindest sie davon ausgehen, dass das russische Öl- und Gasangebot weiterhin vom Weltmarkt abgenommen wird.