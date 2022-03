Wie Tesla am Montag via Börsen-Pflichtmeldung mitteilte, bereitet der Elektrobauer einen erneuten Aktiensplit vor. Der SEC-Antrag besagt, dass Tesla auf seiner jährlichen Aktionärsversammlung "eine Erhöhung der Anzahl der genehmigten Stammaktien beantragen wird ... um einen Aktiensplit der Stammaktien des Unternehmens in Form einer Aktiendividende zu ermöglichen."

Die Aktien steigen nach dieser Nachricht vorbörslich um 4,8 Prozent auf etwa 1.059 US-Dollar.

Der letzte Aktiensplit von Tesla fand Ende August 2020 statt. Die Aktien wurden im Verhältnis 5:1 gesplittet. Seit dem Split hat sich die Aktie mehr als verdoppelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion