Larry Fink, CEO und Vorsitzender des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, schrieb vergangenen Donnerstag einen Brief an seine Aktionäre. Darin bekräftigt er folgende Aussage: Der Einmarsch Russlands in der Ukraine habe die Weltordnung, die seit dem Ende des Kalten Krieges bestand, auf den Kopf gestellt.

"Die russische Invasion in der Ukraine hat der Globalisierung, die wir in den letzten drei Jahrzehnten erlebt haben, ein Ende gesetzt", so Fink. "Sie hat dazu geführt, dass sich viele Gemeinschaften und Menschen isoliert fühlen und den Blick nach innen richten. Ich glaube, dass dies die Polarisierung und das extremistische Verhalten, das wir heute überall in der Gesellschaft beobachten, noch verschärft hat."