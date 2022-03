Den historischen Tiefpunkt erreichte die Commerzbank-Aktie im Jahr 2020 bei 2,80 Euro und etablierte anschließend an dieser Stelle einen Doppelboden. Der dadurch aufgestellte Aufwärtstrend führte die Aktie bis Ende Februar schließlich auf ein Verlaufshoch von 9,51 Euro und somit einen Horizontalwiderstand aus September 2018 aufwärts. Die jüngsten Marktturbulenzen drückten das Papier in diesem Monat zeitweise unter den laufenden Aufwärtstrend auf 5,16 Euro abwärts, rasch konnte sich die Aktie von diesem Niveau in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts aber wieder erholen. Für ein Folgekaufsignal muss diese Hürde jetzt aber zwingend gemeistert werden.

EMA 50 im Fokus

Greifbare Kaufsignale mit Zielen an der Kurslücke aus Ende Februar zwischen 8,26 und 8,58 Euro werden erst bei einem nachhaltigen Kursanstieg der Commerzbank-Aktie mindestens über 7,42 Euro aktiviert. Darüber konnte dann sogar das Jahreshoch bei derzeit 9,51 Euro angesteuert werden und würde sich für ein kurzfristiges Long-Investment durchaus anbieten. Mittelfristige Kaufsignale sind aber erst oberhalb von 10,00 Euro zu erwarten. Sollte das Wertpapier des Bankhauses allerdings unter 6,00 Euro abgleiten, käme ganz klar ein Test der Jahrestiefs bei 5,16 Euro ins Spiel, darunter müsste der Bereich um 5,00 Euro als Unterstützung aushelfen.