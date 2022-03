Alphabet: Die Alphawette unter den Tech-Durchstartern?!

Seitdem hat uns Corona im Würgegriff mit all ihren negativen Begleiterscheinungen, dann kamen die Störungen der globalen Lieferketten hinzu, explodierende Preise, stark steigende Energie-Preise mit in der Folge deutlich steigenden Inflationsraten. Und natürlich der vor vier Wochen gestartete Kriegs Russlands gegen die Ukraine.

Und so ganz nebenbei, man wagt es kaum zu erwähnen, schliddert die Welt auf die globale Klima-Katastrophe zu, so dass viel mehr Anstrengungen nötig sind, um den fatalen Trend der globalen Erwärmung noch irgendwie aufhalten oder zumindest abbremsen zu können.

Die Börsenkurse spiegeln diese Entwicklungen wider und zwar in Form erhöhter Volatilität. Angst beherrscht die Schlagzeilen, Weltuntergangs-Propheten haben Hochkonjunktur. Es regieren die Emotionen und die lassen auch die Börsenkurse heftig ausschlagen, in beide Richtungen.

„Investiere niemals, niemals in die Gegenwart! Es spielt keine Rolle was ein Unternehmen verdient oder was es verdient hat. Stell dir die Situation in 18 Monaten vor, denn was immer dann sein wird, dort wird der Kurs sein, nicht da, wo er heute ist. Du musst in die Zukunft schauen, denn wenn du in die Gegenwart investierst, kommst du unter die Räder.“

– Stanley Druckenmiller –

Was heute die Schlagzeilen bestimmt, treibt heute die Kurse an. Dabei wird an der Börse die Zukunft gehandelt, nicht die Gegenwart. Aber wir Menschen leben ja im Hier und Jetzt und was heute passiert projizieren wir in unsere Erwartung an die künftige Kursentwicklung.

Die Energie-Preise sind auf Rekord? Dann laufen doch die Geschäfte für Energie-Multis super. Schlussfolgerung: Deren Aktien sollte man im Depot haben. Allerdings sind die Kurse schon vor Wochen und Monaten gestiegen und dem entsprechend hätte man die Aktien vor Wochen und Monaten im Depot haben sollen, also vor dem Kursanstieg.

Den Fehler, den Anleger oft machen, ist dass sie aus dem richtigen Gedanken, man solle jetzt Energie-Aktien im Depot haben die Handlung ableiten, dass man sie deshalb jetzt auch kaufen sollte. Und genau dies führt dann zu schlechten Investmentergebnissen, denn man bezahlt die Gewinne der anderen (Anmerkung Armin: Hier ist es aber halt wichtig, zu unterscheiden zwischen mittel- und langfristigem Investieren und kurzfristiger orientiertem Momentum-Trading. Was das Investieren betrifft, gebe ich Michael voll Recht, beim Momentum-Trading ist es die Strategie, in den Aktien zu investiert sein, die JETZT GERADE gut laufen und das kann sehr erfolgreich sein, wenn man dabei vernünftige Absicherungen einbaut).