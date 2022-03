(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Anfang Juni aufwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Ask 8,33

Ask 8,33

Ask 10,95

Ask 10,95

Der DAX ist nun direkt am Widerstand und 50er-EMA bei 14.580 Punkten angekommen. Der 50er-EMA gilt oft als Anlaufmarke bei einer Erholung in der Extension. Solange der DAX weitgehend unter dem 50er-EMA, ist mit erneut fallenden Kursen zu rechnen. Der Abwärtstrend ist übergeordnet weiterhin intakt. Gelingt dem DAX hingegen ein Durchbruch nach oben über den Widerstand bei 14.600 Punkten, wäre ein weiterer Hochlauf bis zur runden Marke von 15.000 Punkten zu erwarten.

DAX steigt weiter an - Wieder bei 14.600 Punkten

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer