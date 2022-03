Liebe Leserinnen und Leser,

nicht nur die Aktienmärkte haben in den vergangenen Wochen starke Schwankungen erlebt - auch an den Rohstoffmärkten kam es zu deutlichen Verwerfungen. Neben Öl rückten insbesondere Edelmetalle in den Blickpunkt der Anleger. Zunächst konnten Sie enorme Preissteigerungen verzeichne, doch zuletzt hat die Edelmetallrally wieder einige Rückschläge verkraften müssen.

So agil wie die Märkte verhalten sich auch unsere Rohstoffunternehmen. Diese konnten in den letzten Tagen wieder mit hervorragenden Unternehmensnachrichten glänzen.

GCM Mining kündigt die Zeichnung der vorrangigen und unbesicherten Wandelschuldverschreibung in Höhe von 35 Millionen US-Dollar an, die von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Aris Gold Corporation ausgegeben werden soll. Der Erlös der Schuldverschreibung wird zur Zahlung eines Teils des Kaufpreises für den Erwerb einer 20 %igen Beteiligung am Goldprojekt Soto Norte in Kolumbien durch ein Joint-Venture-Unternehmen verwendet. Es zählt zu einem der weltweit größten Goldprojekte im Machbarkeitsstadium mit hochgradigen Mineralreserven, geringer Kapitalintensität, niedrigen Betriebskosten und einem Potenzial auf Distriktniveau. Aris Gold wird der Betreiber des Goldprojekts Soto Norte und hat die Option, seinen Anteil auf 50 % zu erhöhen. Das Unternehmen erwartet den Abschluss der Transaktion im April 2022. Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von 18 Monaten und wird monatlich mit einem annualisierten Kupon von 7,5 % verzinst. Nach Ablauf von 12 Monaten nach Abschluss der Transaktion kann die Schuldverschreibung nach dem alleinigen Ermessen von GCM Mining jederzeit ganz oder teilweise in Stammaktien von Aris Gold umgewandelt werden.

Zusätzlich teilte GCM Mining mit, dass die nächste monatliche Dividende in Höhe von 0,015 CA$ pro Stammaktie aufgrund des Osterfeiertags (Karfreitag) am Montag, den 18. April 2022 ausgezahlt wird.

Calibre Mining treibt Erschließung des hochgradigen Pavon Central-Tagebaus voran und gibt Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen bekannt. Im ersten Quartal 2021 begann Calibre Mining mit dem Abbau in der zu 100 % unternehmenseigenen Tagebaumine Pavon Norte, der ersten von drei bekannten Tagebaugoldlagerstätten, zu denen auch Pavon Central und Pavon South gehören. Parallel trieb man die Erschließung und Genehmigung entlang des Trends voran, um bis zum ersten Quartal 2023 mit dem Abbau bei Pavon Central zu beginnen, das eine durchschnittliche Tagebaureserve von 6,49 g/t Gold beherbergt, was fast doppelt so hoch ist wie der Gehalt von Pavon Norte. Die geplante Minenerweiterung in der Zone Pavon Central und der erhöhte Goldgehalt werden voraussichtlich positiv zum Produktionswachstum in den Jahren 2023 und 2024 beitragen.

Aktuell sind weiterhin 2 Bohrgeräte aktiv und folgen den jüngsten hochgradigen Ergebnissen:

Highlight Pavon Central -Bohrergebnisse

5,08 g/t Au auf 7,6 Metern ETW von 72,7 Metern in Bohrloch PVC-21-046;

4,21 g/t Au auf 6,5 Metern ETW aus 32,0 Metern in Bohrloch PVC-21-062;

4,46 g/t Au über 9,8 Meter ETW aus 94,6 Metern in Loch PVC-21-078

Highlight Pavon South -Bohrergebnisse

11,56 g/t Au auf 12,4 Metern ETW aus 37,6 Metern in Bohrloch PVS-21-004;

4,08 g/t Au auf 2,3 Metern ETW aus 49,4 Metern in Bohrloch PVS-21-002;

3,04 g/t Au auf 28,4 Metern ETW von 26,2 Metern in Bohrloch PVS-21-006

Die im Jahr 2021 abgeschlossenen Bohrungen und das aktuelle Programm konzentrieren sich auf Step-Out-Bohrungen bei den derzeit identifizierten Ressourcen, um die Mineralisierung entlang des Streichs und neigungsabwärts in allen drei Lagerstätten zu erweitern. Angesichts der bisherigen positiven Bohrergebnisse besteht ein gutes Potenzial für die Erweiterung von Pavon Central entlang des Streichs in Richtung Norden, wo neue Abschnitte gefunden wurden.

Calibre Mining ist weiterhin auf Kurs und im Budget, um Pavon Central für den Rest des Jahres 2022 voranzutreiben, mit der Erwartung, den Abbau bis zum ersten Quartal 2023 zu erreichen. Das gesamte Minenerschließungskapital für Pavon Central ist in der Wachstumskapitalprognose des Unternehmens enthalten, die durch einen starken Bargeldbestand von 78,5 Millionen US$ (per 31. Dezember 2021), keine Schulden und eine Produktion von 220.000 bis 235.000 Unzen im Jahr 2022 selbst finanziert wird.

Trillium Gold meldet hochgradige Goldwerte über beträchtliche Streichlängen aus Oberflächenkanalproben auf Rivard, dem südwestlichen Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Newman-Todd-Komplexes. Zu den aufeinanderfolgenden hochgradigen Proben in mehreren Kanälen gehören 7 Meter mit 60,2 g/t Gold, 6,6 Meter mit 12,5 g/t Gold und 7 Meter mit 8,9 g/t Gold in den Aufschlüssen VG1, VG2 und RV21-34.

Aufschlüsse VG1 und VG2

Luftaufnahme des Aufschlusses RV21-34

Sichtbares Gold wird in Quarzadern in Bohrlöchern sowie in Aufschlüssen und Gräben auf dem 90 Hektar großen Grundstück beobachtet. Die Alteration und die weit verbreitete Goldmineralisierung treten in strukturell und chemisch günstigem Gestein auf. Historisch gesehen enthält das Grundstück Rivard sowohl sichtbares Gold in schmalen hochgradigen Adern als auch in breiteren Zonen mit niedrig gradigeren Goldmineralisierungen, die von <1 g/t Gold bis zu über 560 g/t Gold reichen.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1