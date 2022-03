Auch der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV breitet sich auf dem rasch wachsenden Recycling-Markt aus. Noch in diesem Jahr soll es losgehen mit dem Bau einer Kunstoff-Recycling-Anlage in Baden-Württemberg. Dort sollen jährlich 200.000 Tonnen Alt-Kunstoffe verarbeitet werden. Die Aktie war zuletzt wegen des Russland-Engagements des Konzerns unter Druck geraten. Die Berenberg Bank rät nach wie vor zum Kauf der Aktie, senkte aber das Kursziel kürzlich von 65 Euro auf 54 Euro. Aktuell notiert die Aktie bei 43 Euro.

Auf Unternehmen und Regierung wartet in den kommenden zwei Jahren viel Arbeit. wallstreet:online hat Aktien herausgesucht, die von dem Kampf gegen Plastik profitieren können.

Recycling, Kreislaufwirtschaft und das globale Plastikproblem sind Themen, die auch immer mehr Unternehmen und Investoren ins Visier nehmen. Spätestens seit sich Anfang März bei der Umweltversammlung der Vereinten Nationen in Nairobi fast 200 Nationen darauf verständigt haben, die Plastikflut einzudämmen. Bis zum Jahr 2024 soll es eine rechtsverbindliche Vereinbarung geben.

460 Millionen Tonnen: So viel Plastik wurde Schätzungen zufolge im Jahr 2019 weltweit produziert. Mehr als 350 Tonnen davon landeten im Müll. Recycelt werden davon nur rund zehn Prozent, mehr als 20 Prozent gelangen unkontrolliert in die Umwelt, schätzt die Organisation für Wirtschaft und Zusammenarbeit (OECD).

Ein neues UN-Abkommen sorgt für Aufbruchstimmung in der Recycling-Branche. Die stark wachsende Branche macht auch viele Anleger neugierig. Was Analysten zu den "Müll-Aktien" sagen.

Zukunftsthema Entsorgung Veolia, OMV, Waste Management: Diese Unternehmen sagen Plastikmüll den Kampf an

