Den letzten markanten Höhepunkt markierte die Sartorius-Aktie nach einem starken Blow-Off bei 834,00 Euro im September 2021, anschließend schlug die Aktie in einen Abwärtstrend ein und fiel in den Unterstützungsbereich aus 2020/2021 um 320,00 zurück. Genau dort läuft nun seit Ende Februar eine Bodenbildungsphase, diese wird allerdings noch durch die Nackenlinie und Widerständen aus Anfang dieses Jahres sowie den EMA 50 begrenzt. Erst ein Ausbruch darüber würde mittelfristige Long-Signale aktivieren.

EMA 50 im Fokus!

Ein nachhaltiger Ausbruch mindestens über ein Niveau von 370,00 Euro könnte die kleine SKS-Formation aktivieren und erste Gewinne an 400,00 und darüber die Februarhochs bei 437,00 Euro aktivieren. Darüber könnte eine ausgedehnte Erholungsbewegung sogar in den Bereich von grob 468,50 Euro aufwärtsreichen. Noch aber dauert die Bodenbildungsphase an, Rücksetzer auf 320,00 Euro sollten zuvor zwingend einkalkuliert werden. Unterhalb der Jahrestiefs von 301,50 Euro würden dagegen weitere Abschläge sogar an 231,00 Euro drohen.