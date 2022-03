Die Gesellschaft führt diese Verbesserung auf den Anstieg des abgebauten und eingelagerten Erzes sowie auf die gestiegenen Goldgehalte auf der Eagle-Mine im Yukon zurück. Das Unternehmen verbuchte so 2021 einen Umsatz von 356,5 Mio. Dollar nach 178,7 Mio. Dollar im Jahr zuvor. Das allerdings hatte auch nur sechs Monate aufgewiesen, in denen nennenswerte Umsätze erzielt wurden, da Victoria Gold erst am 1. Juli 2020 die kommerzielle Produktion ausrief.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, lag der Nettogewinn 2021 bei 110,4 Mio. Dollar oder 1,77 Dollar pro Aktie nach 14,9 Mio. Dollar im Vorjahr. Das bedeutet ein Plus von 641%.