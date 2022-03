Vieles deutet darauf hin, dass Deutschland schon sehr bald kein Gas mehr von Putin beziehen wird - was aber wird dann passieren? Wirtschaftsminister Habeck hat heute mitgeteilt, dass die G7-Staaten eine Umstellung auf Rubel für die Bezahlung für russisches Gas nicht in Frage komme. Dagegen machen Putins Gehilfen klar: wenn die Umstellung auf Rubel-Zahlung nicht erfolgt, dann wird es einen Stopp der Gas-Lieferungen geben. Ökonomen streiten derzeit, welche Auswirkungen das in Deutschland haben wird. Aber eines ist auch klar: Putin hat ein Zeit-Problem, zumal ein Sieg in weite Ferne rückt. Die Aktienmärkte heute zunächst fröhlich - aber die Short-Positionen sind inzwischen schon gesqueezt..