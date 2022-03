Fazit

Sehr wahrscheinlich steht nun eine weitere Konsolidierung an 105,91 und darunter 102,06 US-Dollar beim Energieträger Brent Crude Öl bevor, für dieses Szenario könnten sich risikofreudige Anleger beispielsweise über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN VX716J eindecken. Die Renditechance beliefe sich dabei auf maximal 20 Prozent, Ziel des Scheins läge in diesem Fall bei rechnerisch 38,93 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte etwas weiter weg angesetzt werden, hier käme der Bereich um 115,30 US-Dollar gemessen am Basiswert infrage. Daraus lässt sich ein Stopp-Kurs im Schein von 26,90 Euro errechnen.