Kunden privaten Krankenversicherungen (PKV) bekommen regelmäßig Schreiben, in denen ihnen eine Beitragsanpassung mitgeteilt wird. Die Erhöhungen der Versicherungsprämien waren in der Vergangenheit jedoch oft fehlerhaft. Privatversicherte in der PKV haben daher gute Chancen, einen Teil des Geldes zurückzubekommen. Betroffene sollten ihre Anpassungsschreiben mit Hilfe eines erfahrenen Rechtsanwalts genau prüfen und sich die überzahlten Beiträge zurückholen.

Wer zu Unrecht höhere PKV-Beiträge gezahlt hat und sich sein Geld zurückholen will, muss sich beeilen. Am 17. November 2021 hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Verjährungsfrist für solche Rückforderungen zeitlich begrenzt: Statt zehn Jahre haben betroffene Versicherte jetzt in der Regel nur noch drei Jahre Zeit, ihre Forderungen durchzusetzen (Az. IV ZR 113/20).

Beitragsanpassungen oft unzureichend begründet

Verlangt ein privater Krankenversicherer höhere Beiträge, muss er strenge Regeln einhalten, andernfalls ist die Erhöhung unwirksam. So müssen die Beitragserhöhungen von der PKV genau begründet werden. Kunden haben Anspruch auf eine verständliche und nachvollziehbare Begründung der Beitragserhöhung. Doch die meisten Versicherer haben die Kalkulation ihrer Beitragserhöhungen in der Vergangenheit nicht transparent gemacht.

Versicherer müssen nicht ihre komplette Berechnungsformel offenlegen, dürfen die Anpassung aber auch nicht einfach mit Allgemeinplätzen oder Gesetzeszitaten begründen (§ 203 Abs. 5 VVG). Der BGH hat diese Regelung am 16. Dezember 2020 noch einmal unterstrichen (Az. IV ZR 294/19; IV ZR 314/19). Demnach können Versicherte gegen schlecht begründete Beitragserhöhungen vorgehen und überzahlte Anteile vom Versicherer zurückfordern.

Versicherer machen Lockangebote und missachten Schwellenwerte

Einige Versicherer locken Neukunden mit besonders günstigen Tarifen an. Ist diesen Anbietern jedoch von Anfang an bewusst, dass der kalkulierte PKV-Beitrag nicht ausreicht, um die Kosten zu decken, ist die spätere Erhöhung unwirksam. Das ist dann der Fall, wenn ein Tarif erhöht wird, damit die Versicherung auf eine belastbare Berechnungsgrundlage kommt. Neukunden, die eine Mitteilung über eine Beitragserhöhung bekommen, sollten sich beraten lassen. Die Beitragserhöhung kurz nach Vertragsabschluss könnte unrechtmäßig sein.

Eine PKV darf ihre Tarife nur erhöhen, wenn die tatsächlichen Krankheitskosten die veranschlagten Ausgaben um mindestens zehn Prozent übersteigen. Für die Sterbewahrscheinlichkeit liegt der Schwellenwert bei fünf Prozent. Aufgrund der Schwellenwerte steigen einige Tarife nach ein paar Jahren ruckartig, statt kontinuierlich jedes Jahr.

Überzahlte PKV-Prämie: Wie kommen Versicherte an ihr Geld?

Privat Krankenversicherte sollten sich von einem Fachanwalt beraten lassen, bevor sie ihren Versicherer verklagen. Überzahlte Beiträge zurückzufordern ist ohne rechtlichen Beistand nicht möglich. Es reicht nicht, die Versicherung um eine Rückzahlung zu bitten. Vor der Klageeinreichung muss genau geprüft werden, wie die Erfolgsaussichten sind. Das ist juristischen Laien nicht möglich.

Wer sein Geld von der PKV zurückholen will, sollte jetzt aktiv werden. Ansprüche aus dem Jahr 2019 verjähren Ende Dezember 2022. Die dreijährige Verjährungsfrist beginnt mit Erhalt der Information über die Beitragserhöhung. In einigen Fällen können überzahlte Prämien auch noch bis zu zehn Jahre nachträglich geltend gemacht werden.

PKV-Beitragserhöhung prüfen und Geld zurückerstatten lassen

Bei einer erfolgreichen Rückerstattung können sich PKV-Versicherte nicht nur Geld für die letzten drei Jahre zurückholen, sondern auch künftig sparen. Die unrechtmäßigen Beitragssteigerungen müssen auch in Zukunft nicht gezahlt werden. Die erstatteten Beträge können hohe vierstellige Summen erreichen, daher lohnt es sich in jedem Fall, die Erhöhungen prüfen zu lassen.

Sind Sie privat krankenversichert? Die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN prüft die Begründungen für Ihre PKV-Beitragserhöhung und fordert auf Wunsch zu viel gezahlte Beiträge zurück. Lassen Sie sich kostenlos und unverbindlich von unseren Experten beraten! Wir berechnen Ihre mögliche Rückzahlung und setzen Ihre Ansprüche gegenüber Ihrer privaten Krankenversicherung durch!