Der Ukraine-Krieg eskaliert zu einem groß angelegten wirtschaftlichen Schlagabtausch zwischen Russland und dem Rest der Welt. Klar ist, dass diese Auseinandersetzung die Rohstoffpreise drastisch erhöht. Was auch im Raum steht, ist die Drohung Russlands, das Vermögen ausländischer Firmen zu verstaatlichen. Dies trifft den Chemiekonzern BASF doppelt. Einerseits schmälert der verteuerte Energie- und Rohstoffinput die Marge, andererseits würden die auf russischem Territorium liegenden Produktionsanlagen verloren gehen. In wie weit sich die neue Lage auf das am 4. Januar 2022 versprochenen Aktienrückkaufprogramm auswirkt, ist aktuell schwer abzuschätzen. Von Januar 2022 bis Ende 2023 will das Unternehmen rund drei Milliarden Euro in das Programm investieren.

.

Zum Chart

.

Der aktuelle Kurs des Basiswertes BASF liegt mittig zwischen der oberen und der unteren Grenze der Inline-Option. Zur Einordnung liegt die untere Grenze der Inline-Option im Bereich des Tiefs vom Corona-Sell-Off im März 2020. Nach dem Sell Off im März 2020 erholte sich der Kurs bis in den April 2021 und bildete danach eine Seitwärtsrange rund um das Niveau bei 66 Euro aus. Ein kurzer Anstieg Ende Dezember 2021 etablierte den Kurs bei über 68 Euro, bevor der russische Einmarsch in die Ukraine einen Abverkauf bis auf das Level von 47,23 Euro verursachte. Mittlerweile notiert die BASF-Aktie um 14 Prozent über dem partiellen Tief bei 47,23 Euro. Eine Inline-Option auf diesem Niveau entwickelt sich dann vorteilhaft, wenn der Kurs keine großen Ausreißer bildet. Sie ist dann vorteilhaft, wenn der Krieg nicht weiter eskaliert, oder bis 17.06.2022 eine Entspannung eintritt, wo aber die gegenseitigen Wirtschaftssanktionen noch nicht entflochten sind.