Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,73 € , was eine Steigerung von +4,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

> MÄRKTE & KURSE | Die Erholungsrally an den US-Börsen setzte sich auch am Montag fort. Während der Technologieindex Nasdaq 100 vom Handelsstart im Plus notierte, konnten die Standardindizes erst im späten Handel in die Gewinnzone drehen. Die Meldungen über neue Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul stützten die Kurse. Der Dow Jones legte um 0,27 % auf 34.955 Punkte zu. Der S&P 500 beendete den Handel nach einem wechselhaften Verlauf mit einem Plus von 0,71 % bei 4.575 Punkten, während der Nasdaq 100 einen deutlichen Anstieg um 1,58 % auf 14.987 Punkte für sich verbuchen konnte. In Deutschland stehen heute verstärkt die Unternehmensdaten im Fokus. So legen unter anderem die Porsche Holding (10 Uhr) und Nordex ihre Zahlen für 2021 vor. Der Windkraftanlagenbauer hat im abgelaufenen Jahr den Umsatz um 17 % auf 5,4 Mrd. € gesteigert. Die Ebitda-Marge sank allerdings wegen der gestiegenen Transportkosten im Vergleich zum Vorjahr von 2 auf 1 %. Unter dem Strich weitete sich der Konzernverlust auf - 230,2 Mio. € (2020: - 129,7 Mio. €) aus. Nordex peilt mittelfristig aber weiter eine Marge von 8 % an. Der Dax ging heute im frühen Handel ebenfalls wiederauf Erholungskurs und eröffnete mit einem Plus von 1,21 % auf 14.592 Punkten. Unsere weiteren Meldungen: