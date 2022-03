Es herrscht Krieg in Europa, Rohstoffe schießen trotz gestrigen Rückgangs stärker durch die Decke als in den 1970re-Jahren während der Öl-Krise - aber die Aktienmärkte mit einer massiven Rally (der Leitindex S&P 500 nun mit einem Gewinn von 9,7% in den letzten zehn Handelstagen). All das vor dem Hintergrund einer Fed, die die Zinsen in den nächsten Monaten mit 0,5% oder gar 0,75%-Schritten pro Sitzung anheben will, um die himmelhohe Inflation unter Kontrolle zu bringen. Treiber der gestrigen Rally waren wieder einmal Hoffnungen auf einen Waffenstillstand nach einer Meldung der "Financial Times", wonach Russland nicht mehr auf einer "Entnazifizierung" der Ukraine bestehe. Großartig. Und nun? Weiter bleibt die Wahrscheinlichkeit einer Beendigung des Kriegs minimal..

Hinweise aus Video:

1. Spannendes Bild bei Öl – Detailanalyse mit Rüdiger Born

2. Importpreise +26,3 Prozent – Energieimporte mit 130 Prozent Preissteigerung

Das Video "Inflation, Krieg, Rohstoffe - und die Rally!" sehen Sie hier..