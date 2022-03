Defiance Silver: Warten auf die Bohrergebnisse!

Bei Defiance Silver wird es in den nächsten Wochen spannend. Am Markt werden die Bohrergebnisse vom Silberprojekt in Mexiko erwartet, die für neue Impulse sorgen dürften.

Defiance Silver: Aussichtsreiches Silberprojekt in Zacatecas

Noch bewegt sich die Aktie von Defiance Silver (0,55 CAD | 0,41 Euro; CA2447672080) weitgehend mit dem Silberpreis. So war es zumindest in den vergangenen Wochen. Dabei könnte sich die Aktie demnächst von diesem Umfeldfaktor lösen. Denn seit Anfang Februar rotieren die Bohrgeräte auf dem Flaggschiffprojekt San Acacio in der mexikanischen Provinz Zacatecas. Dort stieß das Unternehmen bisher schon reihenweise auf hohe Silbergrade und reiche Adern. Insgesamt werden allein in dieser Bohrsaison 4 bis 7 Mio. Dollar in die Exploration investiert. Noch in diesem Jahr soll dann auch eine neue Ressource veröffentlicht werden. Chefgeologe Doug Cavey erwartet mehr als 50 Mio. Unzen Silber.

Gold-Kupfer-Projekt Tepal: Zweites Ass im Ärmel

Finanziell ist das Unternehmen dafür top aufgestelt. In das neue Jahr startete Defiance Silver mit einem dicken Polster von 17 Mio. CAD an Cash. Zudem ist man schuldenfrei und hat mit dem Tepal-Projekt im Bundesstaat Michoacán noch ein zweites Ass im Ärmel. Für das Gold-Kupfer-Projekt liegt bereits eine Wirtschaftlichkeitsstudie, eine sogenannte PEA, aus dem Jahr 2017 vor. Demnach können auf Tepal über zehn Jahre 79.000 Unzen Gold sowie 32 Mio. Pfund Kupfer abgebaut werden. Es ist damit für jeden mittelgroßen Gold-/Kupferproduzenten ein attraktives Übernahmeziel. Insgesamt weist die Ressource aktuell 1,8 Mio. Unzen Gold und 813 Mio. Pfund Kupfer aus. Doug Cavey betonte, dass hier das Explorationspotenzial riesig ist. Hier könne man zunächst im Tagebau günstig das Erz abbauen, dass bereits durch die Ressource definiert wurde. Bohrungen unterhalb der Ressource sind aber auf deutlich höhere Goldgrade gestoßen. Somit ist eine Vergrößerung des Vorkommens möglich und wohl auch realistisch. Allerdings betonte Cavey auch, dass man hier noch Arbeit vor sich habe. Das Projekt ist noch nicht „shovel ready“. Neben der weiteren Exploration steht dieses Jahr der Genehmigungsprozess im Fokus.