Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Preise für Rohöl deutlich steigen lassen. Der nächstfällige Brent-Futures-Kontrakt an der ICE notierte im Hoch Anfang März mit 128 US-Dollar, für die in Nordamerika gängigere Sorte West Texas Intermediate WTI wurden an der NYMEX bis zu 120 US-Dollar gezahlt.