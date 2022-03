Warum ist Lithium so wertvoll? Einer der Hauptgründe für die Knappheit ist der stetig wachsende Bedarf für die Produktion von Batterien für Elektromobilität, Smartphones und Tablets. Knapp 40 Prozent des weltweit verwendeten Lithiums stecken in aufladbaren Batterien; 30 Prozent landen in der Keramik, Glaskeramik und Glasfabrikation. Das Anlegermagazin Aktionär hat mit dem Indexanbieter Solactive eine Anlagelösung entwickelt, mit der Anleger, die von steigenden Preisen für Lithium ausgehen, auf eine positive Aktienkursentwicklung der Top-Produzenten setzen können. Die Indexberechnung wird vom Indexanbieter Solactive übernommen, Morgan Stanley ist Maker Maker für das Open-End-Zertifikat auf den Best of Lithium Index mit der ISIN DE000DA0AAS6.

Basket von 11 Lithium-Produzenten weltweit

Alle im Aktienkorb enthaltenen Unternehmen betreiben Lithium-Minen oder sind in explorationsbezogenen Geschäftsbereichen aktiv. Für das Team des Aktionärs repräsentieren 11 Unternehmen den Sektor: Albemarle Corp (15 Prozent Startgewicht), Piedmonth Lithium Ltd ADRs (15 Prozent), Livent Corp (14,33 Prozent) Ganfeng Lithium H-Shares (13,18 Prozent), Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs Pfd Class B (12,49 Prozent) und Lithium Americas Corp., Orocobre Ltd., Vulcan Energy Resources Ltd., Neo Lithium, Standard Lithium und Millenial Lithium (mit jeweils 5 Prozent).

Die Komponenten werden jeweils vierteljährlich auf Mindestmarktkapitalisierung von 150 Mio. US-Dollar (pro Share Class) und Mindest-Tageshandelsvolumen von 300.000 US-Dollar überprüft und bei gegebenenfalls entfernt, kann jedoch später wieder aufgenommen werden (ein Austausch der Komponenten ist aber nicht vorgesehen). Anschließend werden die durchschnittlichen täglichen Handelsvolumina für die Gewichtung herangezogen, wobei 15 Prozent das Höchst- und 5 Prozent das Mindestgewicht darstellen. Alle Komponenten und Gewichtungen können unter der ISIN des Best of Lithium Index (DE000SL0C077) auf den Internetseiten von Solactive eingesehen werden.

Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert; somit werden die Nettodividenden reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1 Prozent p.a. und wird auf täglicher Basis dem Indexstand entnommen.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dem Basket-Ansatz von Aktionär und Solactive können Anleger mit globaler Perspektive auf die Unternehmen des Lithium-Sektors setzen. Das Währungsrisiko ist bei Investition zu bedenken und liegt zu zwei Dritteln auf dem US-Dollar (Hongkong-Dollar daran gekoppelt), außerdem im kanadischen und Australdollar.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Best of Lithium Index von Sartorius Vz.-Aktien oder von Anlageprodukten auf den Best of Lithium Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen