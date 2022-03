Coffin berichtet in seinem ganz eigenen, persönlichen Stil wie er sich allmählich mit einem Investment in Max Resource angefreundet hat, nachdem er die Gesellschaft schon seit mehr als einem Jahr auf der Watchlist hatte. Er nennt zwei Dinge, die ihn schließlich überzeugt haben: Erstens die Entdeckung von reichen kupferhaltigen vertikalen Strukturen auf dem Projekt URU und zweitens die Fähigkeit von Max Resource sich Lizenzen zu sichern.

Wörtlich schreibt Coffin: „Meine Meinung änderte sich nach der Entdeckung von URU, aber noch mehr, nachdem man Max in den letzten zwei oder drei Monaten erfolgreich eine große Anzahl von Konzessionen erteilt hatte. Die ersten Arbeiten waren sehr ermutigend, aber die Präsentationen waren zum Teil verwirrend, weil Max mit der Bekanntgabe der genauen Standorte vorsichtig war, bevor die Konzessionen formell erteilt wurden. Jetzt, da die Konzessionen vorliegen und eine LIDAR-Vermessung durchgeführt wird, die wesentlich bessere topografische Daten liefern wird, werden die Präsentationen wohl kohärenter und benutzerfreundlicher werden. Die wichtigste Nachricht kam von der jüngsten Entdeckung bei URU. Im Gegensatz zu den meisten anderen Entdeckungen hat Max eine nahezu vertikale Zone mit einer wahren Mächtigkeit von 10-25 Metern beprobt.

Das Kupfer in dieser Zone besteht ausschließlich aus Chalkosin, ohne Chalkopyrit und mit sehr wenig Bornit. Chalkosin besteht zu 80 % aus Kupfer, was erklärt, warum das manchmal so harmlos aussehende Gestein so hohe Werte aufweist. In dem höher gelegenen Teil der Zone gab es eine Reihe von über 100 Jahre alten Stollen. Max hat keine Aufzeichnungen darüber gefunden, glaubt aber, dass es sich wahrscheinlich um alte spanische Stollen handelt, die von Bergleuten angelegt wurden, die nach Silber schürfen wollten. Wie alle Entdeckungen, die Max gemacht hat, enthält auch URU Silber, obwohl das Silber-Kupfer-Verhältnis niedriger zu sein scheint als bei einigen der nördlichen Ziele im Gürtel. Man weiß noch nicht, ob es sich dabei nur um ein lokales Phänomen handelt, wo die Probenahme stattgefunden hat, oder ob URU durchgehend niedrigere Silberwerte aufweist. Man darf nicht vergessen, dass in keinem der MXR-Zielgebiete, URU eingeschlossen, jemals moderne Explorationen oder Bohrungen durchgeführt wurden. Dieses Gebiet ist noch völlig offen.

Der Schlüssel zu URU ist sowohl die Mächtigkeit als auch die Ausrichtung. In einer Pressemitteilung von Anfang letzten Monats wurde über 45 horizontale Schlitzproben der Zone berichtet, die über 320 Meter vertikales Relief vom Flussbecken bis zum Gipfel des Hügels entnommen wurden. Die Zone ist in der Tiefe offen. Die nachstehende Liste mit den wichtigsten Schlitzergebnissen vermittelt einen Eindruck von den Gehalten und Mächtigkeiten der entnommenen Proben. Die intermittierenden Probenahmen haben die Zone über 320 Meter vertikales Relief und 1,6 km Streichen nachverfolgt.“

Coffins gesamte Analyse kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://bit.ly/3Ll7pFc

