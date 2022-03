Wie das Management von Cancom am Dienstag angekündigt hatte, soll für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von einem Euro ausgeschüttet werden, Umsatz und Betriebsergebnis (Ebitda) sollen in 2022 deutlich gesteigert werden. Das hat der Aktie im heutigen Handelsverlauf deutlichen Schwung verliehen und direkt an die aktuellen Monatshochs vorangetrieben. Ein Ausbruch darüber würde eine zweite größere Kaufwelle einleiten können, wovon noch nicht investierte Anleger durch entsprechende Scheine überproportional profitieren dürften. Dabei rücken nun wieder die Verlaufshochs aus November letzten Jahres in den unmittelbaren Fokus.

Ständiges Auf und Ab

Um eine höhere Wahrscheinlichkeit einer zweiten großen Kaufwelle bei Cancom zu erhalten, sollte zunächst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb der aktuellen Monatshochs von rund 57,60 Euro abgewartet werden, nur in diesem Szenario würden weitere Zugewinne an rund 60,00 Euro und darüber an die Novemberhochs bei 64,82 Euro in der Aktie möglich werden. Um nicht von einem rückläufigen Hebel ausgebremst zu werden, könnte hierzu beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Cancom WKN MF6BVL mit einem festen Hebel von 4,0 zum Einsatz kommen. Sollte sich unerwartet im Bereich der aktuellen Monatshochs ein Doppelhoch durchsetzen und der Wert unter das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei derzeit 53,52 Euro zurückfallen, würden Abschläge auf 48,80 und darunter sogar die aktuellen Jahrestiefs bei 45,66 Euro durchaus möglich.