Die Bohrungen, die P2 Gold ( TSXV PGLD / WKN A2QCBZ ) vergangenes Jahr auf seinem Gabbs-Projekt in Nevada durchgeführt hatte, waren ein voller Erfolg. Sie führten dazu, dass die Goldressource des Projekts in nur einer Bohrsaison um 50% erhöht werden konnte! Jetzt legt P2 Gold nach und präsentiert abermals starke Bohrergebnisse.

Insgesamt hat das Unternehmen im Januar und Februar 22 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.000 Metern abgeschlossen und sich dabei mit Bestimmungsbohrungen auf die Zonen Car Body und Sullivan sowie mit Erweiterungsbohrungen auf die Lucky Strike-Zone konzentriert. Da P2 Gold hofft, Ende dieses Jahres eine vorläufige Bewertung der Wirtschaftlichkeit (PEA) zu Gabbs vorlegen zu können, will man sich in zukünftigen Bohrprogrammen darauf fokussieren, die bekannte Oxidvererzung auszuweiten, da diese in einem Minen- / Abbauplan zuerst angegangen würde, wie CEO Joe Ovsenek erläuterte.

Die heute präsentierten Bohrungen sollten die strukturelle Kontrolle der Mineralisierung in der Car Body-Zone zu erproben, der Zone mit der geringsten Tonnage, aber dem höchsten Goldgehalt auf dem Grundstück. Das Gold bei Car Body wird als epithermale Mineralisierung mit geringer Sulfidierung interpretiert und bleibt in alle Richtungen offen.

Erweiterung der Ressourcen mit großen Tonnagen?

Diese ersten vier Bohrungen haben die Ergebnisse der historischen Bohrungen in der Car Body-Zone bestätigt und die Vererzungsabschnitte lokal erweitert. Die Erzkontrollen scheinen mit einer Reihe von steil abfallenden, in Ost-West-Richtung verlaufenden Quarzstockwerken zusammenzuhängen, die für den Walker-Lane Trend typisch sind. Zwei nord-südlich ausgerichtete Bohrungen wurden am Ende des Programms abgeschlossen, um dieses Stockwerk zu erproben. Es wird erwartet, dass die Bohrungen mit höherer Dichte mehr Vererzung durchschneiden werden, was unter dem Strich zu einer Erweiterung der Ressourcen mit großen Tonnagen führen dürfte, glaubt man bei P2 Gold.

Darüber hinaus teilte die Gesellschaft mit, dass sich die zweite Phase der metallurgischen Untersuchungen des Gabbs-Erzes dem Abschluss nähert. Damit sollte P2 Gold eine bessere Vorstellung davon erlangen, wie das vorhandene Gold am besten aus dem Erz gelöst werden kann. Das sind entscheidende Informationen, die als Basis der erwähnten PEA dienen sollen, die wie gesagt Ende 2022 abgeschlossen werden soll.

Darüber hinaus hat P2 Gold eine 48,3-Linienkilometer umfassende NSMT-Untersuchung (Natural Source Magneto Telluric) über dem Projekt abgeschlossen, die alle vier bekannten Vererzungszonen sowie die möglichen Standorte der potenziellen Gold-Kupfer-Porphyr-Quelle in der Tiefe abdeckte. Eine Interpretation der NSMT-Untersuchung, so das Unternehmen weiter, deutet auf eine Anomalie hin, bei der es sich um die potenzielle Quelle der Porphyrvererzung auf Gabbs handeln könnte, und zwar auf halbem Weg zwischen den Zonen Sullivan und Lucky Strike in einer Tiefe von etwa 400 Metern.

Fazit: Mit den abermals – zum Teil – hochgradigen Bohrergebnissen hat P2 Gold seine Erfolgsserie auf Gabbs fortgesetzt und die Erkenntnisse aus historischen Bohrlöchern bestätigt Sollten sich auch die restlichen, noch ausstehenden 18 Bohrungen als erfolgreich erweisen, kann man wohl davon ausgehen, dass die Company ihre Ziele auf dem Projekt erreichen wird. Da jetzt nicht nur die Resultate weiterer Bohrungen sondern auch die der metallurgischen Tests ausstehen, dürfte noch einiges an Newsflow ausstehen, der P2 Gold einen weiteren Schritt voranbringen könnte. Auch die Interpretation der NSMT-Untersuchung deutet Potenzial an, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen der Quelle Porphyrvererzung auf Gabbs damit einen Schritt näher sein könnte.

