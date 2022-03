Einen weiteren Grund für die momentane Aufwärtsbewegung liefert die brasilianische Zeitung Estadão, die von Übernahmegesprächen zwischen Coinbase und 2TM berichtet. 2TM betreibt mit Mercado Bitcoin die größte Kryptobörse in Lateinamerika, die Coinbase laut dem Medienbericht bereits im April schlucken wolle.

Es gebe aber auch Gründe, die für die Coinbase-Aktie sprechen, die über den Bitcoin-Preis hinausgehen. "Während die jüngste Krypto-Volatilität wahrscheinlich die Transaktionsaktivität seit Jahresbeginn beeinträchtigt hat, gehen wir von einem starken Wachstum bei Abonnements und Dienstleistungen aus, was den Umsatzmix im Jahr 2023 verbessert", so Christiansen weiter.

Doch der Vergleich seit Anfang des Jahres zeigt, dass die Entwicklung von Coinbase und Co. auch unterschiedlich verlaufen kann. Während der Bitcoin-Preis leicht gestiegen ist, sind die Aktien von Coinbase im Jahr 2022 bisher um knapp ein Drittel gefallen. Analysten wie Peter Christiansen haben ihre Erwartungen für die Aktie gesenkt: "Unsere Schätzungen und unser Kursziel wurden aufgrund der jüngsten Volatilität der Preise für digitale Vermögenswerte sowie des Plans des Unternehmens, die Skalierung durch beträchtliche Investitionen im Jahr 2023 zu beschleunigen, nach unten korrigiert", schrieb der Börsenexperte von Citigroup in einem Bericht.

Demnach könnte es noch weiter aufwärts gehen für das Wertpapier, glaubt Marcus Sotiriou, Analyst beim Digital Asset Broker GlobalBlock. Er sagte: "Bitcoin sieht sich einem starken Widerstand gegenüber, aber wenn er in der Lage ist, sich mehrere Tage lang über der 46.000-Dollar-Marke zu halten, erwarte ich einen Anstieg auf 52.000 US-Dollar, was der nächste wichtige Widerstand ist."

Die Aktien von Coinbase legten gestern an der Nasdaq um acht Prozent zu. Der Anstieg komme laut Goldman Sachs nicht von ungefähr, da Coinbase mit der Entwicklung des Bitcoin-Preises stark korreliere. Das hängt unter anderem mit dem Handelsvolumen von Bitcoin und Co. zusammen, denn je stärker Austausch auf der Plattform ausfällt, umso mehr Geld nimmt Coinbase ein.

Die Aktien von Coinbase haben es dem Bitcoin-Kurs gleich gemacht und sind am Montag stark gestiegen. Das war noch nicht alles, sagen Analysten. Und: Die Kryptobörse will sich wohl den Konkurrenten 2TM einverleiben.

Kryptobörse im Aufwind Coinbase-Aktie dreht auf dank Bitcoin und Übernahmegerücht – was ist noch drin?

