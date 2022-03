Der Ukraine-Krieg ist leider noch lange nicht vorbei - auch wenn die Aktienmärkte das hoffen bzw. sogar schon eingepreist haben. Faktisch wurden die eigentlich sensiblen Punkte gar nicht geklärt: was ist mit dem Donbas und der Krim? Russland scheint die Belagerung Kiews aufzugeben - aber westliche Beobachter sehen das als Taktik. So oder so: selbst wenn es zu einem Waffenstillstand käme, würden die Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs nicht aufgehoben. Nun steht die entscheidene Frage vor der Tür: wird Russland darauf bestehen, dass "unfreundliche" Länder russisches Gas in Rubel bezahlen? Und wird der Westen genau das verweigern? Eigentlich deutet alles darauf hin, dass es hier keine Einigung geben wird - und dann beginnt das Experiment: "wir leben ab jetzt ohne russisches Gas"..

Hinweise aus Video:

1. Gaspreis steigt – der große Rubel-Countdown läuft!

2. Goldpreis auf der Kippe – Korrektur oder Rally?

