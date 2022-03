Der Aktie gelang es in den letzten Wochen und Monaten nicht, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren und einen signifikanten Vorstoß auf der Oberseite zu lancieren, um sich so aus der Umklammerung der Korrektur zu befreien.

Auch die zuletzt vorgelegten Zahlen für das 4. Quartal rissen die Anleger nicht vom Hocker. Vielmehr verpufften die Finanzergebnisse wirkungslos.



Schauen wir uns zunächst die Ergebnisse von Green Thumb Industries für das 4. Quartal 2021 im Vergleich zum 3.Quartal 2021 an.

Green Thumb Industries gab den Gesamtumsatz im vierten Quartal 2021 mit 243,58 Mio. US-Dollar an; nach 233,676 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2021. Green Thumb Industries gelang es zwar, einen neuen Umsatzrekord zu erzielen, dennoch konnte sich das Umsatzwachstum im Quartalsvergleich nicht wieder beleben. Nach ca. +5 Prozent von Q2/2021 auf Q3/2021 betrug das Umsatzplus nun „nur“ +4 Prozent (von Q3/2021 auf Q4/2021). Die US-Amerikaner wiesen für das vierte Quartal 2021 einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettogewinn in Höhe von 22,806 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettogewinn in Höhe von 20,209 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2021. Das adjustierte operative EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) belief sich im vierten Quartal 2021 auf 76 Mio. US-Dollar, nach 81,2 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2021.

Aus charttechnischer Sicht läuft nach wie vor die Suche nach einem tragfähigen Boden. Noch liegt die Hoffnung auf dem Kurs- und Unterstützungsbereich von 16,5 US-Dollar / 15,0 US-Dollar. Sollte es allerdings deutlich unter die 15 US-Dollar gehen, wäre dieses Szenario obsolet. Zudem würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 12 US-Dollar oder gar 10 US-Dollar eröffnen. Auf der Oberseite würde hingegen ein Comeback der Aktie jenseits der 20 US-Dollar das Chartbild entspannen.

Kurzum. Green Thumb Industries legte im Großen und Ganzen solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 vor. Diese wiesen jedoch den einen oder anderen Schönheitsfehler (schwaches Umsatzwachstum) auf. Für eine nachhaltige Belebung des Aktienkurses von Green Thumb Industries reichte die Qualität der Zahlen nicht aus; was sicherlich zu einem gewissen Anteil in der schwachen Verfassung des Cannabis-Sektors allgemein begründet sein dürfte. Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei: Green Thumb Industries muss über die 20 US-Dollar vorstoßen, um den Würgegriff der Korrektur zu lockern. Gleichzeitig darf es nicht unter die 15 US-Dollar gehen.