Bis grob Mitte Februar entwickelte sich der Weizen-Future in einem gemächlichen Aufwärtstrend, nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine schossen die Notierungen direkt an die Verlaufshochs aus 2008 um 1.350 US-Cents hoch. Seit Anfang dieses Monats konsolidiert der Agrarrohstoff zur Unterseite aus, aktuell befindet sich der Wert in einer dritten Konsolidierungswelle. Dabei stützen kurzzeitig der EMA 50 auf Tagesbasis sowie die Hochs aus 2012 um 947 US-Cents den Future. Gut möglich, dass an dieser Stelle nun eine Stabilisierung und Trendumkehr einsetzen.

Boden abwarten

Ein tragfähiger Boden entsteht nicht an einem Tag, erst sollte der Bereich zwischen 947 und dem EMA 50 genauestens beobachtet werden. Bei einem sich abzeichnenden Boden und Anstieg des Weizen-Futures mindestens über 1.068 US-Cents könnte ein Long-Investment mit Zielen bei 1.169 und darüber grob 1.239 US-Cents in Erwägung gezogen werden. Womöglich geht es noch einmal zurück an die aktuellen Jahreshochs von 1.363 US-Cents weiter rauf. Allerdings besteht die Gefahr, einer Verlängerung der laufenden Korrekturwelle sogar bis in den Bereich von grob 826 US-Cents. Das wäre im Übrigen der ideale Einstiegspunkt für ein Long-Investment.