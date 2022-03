ACHTUNG! Dieser Strategie stehen neben den hohen Gewinnchancen auch stark erhöhte Risiken, im schlimmsten Fall ein Totalverlust gegenüber. Sie ist damit nur für erfahrene Anleger geeignet. In diesem Zusammenhang weisen wir auf unseren Disclaimer hin.

Der Wochenchart zeigt uns nach der Umkehrcandle von vor zwei Wochen in der letzten Woche eine Bestätigung nach allen Regeln der Kunst. Die letzte Woche bildete der DAX ein höheres Hoch + Tief aus und das Hoch liegt sogar über dem Hoch von vor drei Wochen. Der Schlusskurs lag sogar außerhalb der Handelsspanne der Vorwoche. In dieser Woche muss der DAX zeigen, ob er weiterhin nach oben ein höheres Hoch + Tief hinlegen möchte in Richtung 14.803/14.830 und wie weit nach unten eine mögliche Korrektur gehen könnte. Optisch wäre ein Test der 14.094 nochmal möglich, bevor es wieder nach oben geht. Sollte der DAX hingegen nicht die Hochs bei 14.517/14.556 raus nehmen können, wäre nach unten das Ziel in Richtung 14.094 zu korrigieren. Ein tiefer Wochenschluss könnte danach erneut für eine Trendaufnahme Short sprechen.

Der Tageschart zeigt mit der gestrigen Candle den Ausbruch aus der Range seit letzter Woche. Der DAX erreichte locker die 14.803 wieder und in der Spitze sogar die 14.921. Der Schlusskurs mit 14.857 ist sogar wieder innerhalb der alten Range. Im heutigen Verlauf muss der DAX zeigen, ob er oberhalb von 14.803, die Unterstützung erneut verteidigen kann oder wir aus der Unterstützung einen Widerstand machen und der DAX fällt nach unten zurück auf die Range.

Heute Morgen kaufen wir das Short-Hebeltzertifikat der BNP Paribas mit der WKN PD1RV4 und gleich eine doppelte Position dazu. Es hat einen geringen Spread von 0,01 Euro und im Moment einen Hebel von 49. Der Kurs ist aktuell bei 3,03 Euro. Es sollten maximal fünf Prozent des Gesamtdepots in diese kurzfristige Investments investiert werden.

