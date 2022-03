Moderna ist ein US-Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei Boten-RNA (mRNA)-Therapeutika und -Impfstoffen leistet. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen 807 Millionen Dosen abgegeben, wobei etwa 25 % dieser Dosen an Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen gingen. Moderna ist dem Risiko ausgesetzt, dass der Patentschutz für Corona-Impfstoffe fallen könnte, um den Impfschutz auch in den einkommensschwachen Ländern voranzutreiben. Noch hat die Welthandelsorganisation WTO den Vorschlag nicht angenommen. Nicht nur Staaten der EU, auch die Schweiz und Großbritannien hatten sich für den Patentschutz starkgemacht. Sie sind an dem Kompromiss nicht beteiligt und könnten in der WTO dagegen stimmen. Nur ein einstimmiges Ergebnis würde den Patentschutz außer Kraft setzen. Der US-Impfstoffhersteller Moderna verstärkt sein Engagement gegen die Pandemie in einkommensschwachen Ländern, indem der Konzern 500 Millionen Dollar in den Bau einer Vakzin-Fertigung in Kenia investiert.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von Moderna ist im Begriff, den seit Ende September 2021 intakten Abwärtstrend zu durchbrechen. Die Diskussion um das Patentrecht und die steigenden Konkurrenz um einen Impfstoff zur Pandemiebekämpfung lasten auf dem Titel. Am 8. März 2022 erreichte der Kurs mit dem partiellen Tief bei 123,30 US-Dollar eine Notierung wie vor dem Höhenflug im März 2021. Das Tief überschneidet sich mit der unteren Begrenzung des Trendkanals und markiert den Beginn einer Bärenmarkt-Rally. Kann die obere Begrenzung des Trends signifikant überwunden werden, könnte der Kurs in eine Bodenbildungsphase eintreten. Nachdem die Volatilität des Aktienkurses von Moderna hoch ist, kann der Kurs auch sehr schnell das Level bei 236,76 US-Dollar erreichen. Der Plan für den Gewinn je Aktie (EPS) sieht bis 2024 einen stetigen Rückgang vor. Liegen die erwarteten EPS 2022 noch bei 23,56 Euro, so verringern sie sich bis ins Jahr 2024 auf 6,59 Euro. Das erwartete KGV 2022 ist mit 6,41 äußerst niedrig und deutet das Sinken bei den EPS an. Für das Jahr 2024 wird aktuell ein KGV von 22,90 geplant.