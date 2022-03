Gold seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bericht aus einem Entwicklungsland auf dem Weg zur Klimaneutralität:„Seit Anfang des Jahres gibt es kein Gas zum Kochen mehr. Viele Bäckereien benutzen Gas zum Backen. Hunderte Bäckereien mussten schließen. Unser Gaszylinder reicht voraussichtlich noch für die nächsten 2 Wochen. Im Februar kamen viele weitere Lebensmittelengpässe dazu. Die Preise verdoppelten sich und vieles gibt es einfach nicht mehr zu kaufen. Seit Anfang März kommen tägliche Strom- und Internetausfälle von mehreren Stunden pro Tag dazu. Die Frauen aus meinem Frauenkreis hier meinten, sie könnten bis zu 5 Stunden Stromausfall täglich billigen, wenn man nur wissen würde, zu welchen Tageszeiten der Strom ausfällt. An den Tankstellen reihen sich neben kilometerlangen Schlangen von Fahrzeugen auch Menschenschlangen mit kleinen Kanistern auf. Etliche Menschen sind durch das lange Anstehen in der Sonne schon tot umgefallen. Bei einem Streit um das Anstehen wurde ein Mann getötet. Die wirtschaftliche Not macht sich überall bemerkbar“.Kommentar: Die Wahrscheinlichkeit, dass die weltweite Verarmung dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Schuhe geschoben wird, ist groß. Der Krieg in der Ukraine begann aber erst am 24. Februar 2022, die desaströse Inflationspolitik der Zentralbanken dagegen spätestens 2001.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwachen Dollar nach (aktueller Preis 55.709 Euro/kg, Vortag 56.292 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.