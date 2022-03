Der Dax gestern mit einem massiven Anstieg, ebenso die US-Indizes: Glauben Sie an diese Rally - oder ist das die Musik auf der Titanic, die noch weiter spielte, als das Schiff längst den Eisberg gerammt hatte? Derzeit ist die Beste aller Welten im Dax und anderen Indizes eingepreist: ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs (unwahrscheinlich), eine baldige Senkung der Zinsen durch die Fed nach einer kurzen Anhebungsphase (auch unwahrscheinlich), die Vermeidung einer Rezession (ebenfalls unwahrscheinlich). Aber was, wenn nur eine dieser Annahmen nicht eintrifft? Der Dax ist wie die US-Indizes massiv überkauft und technisch am Anschlag, daher dürfte heute eine Korrektur nicht wirklich erstaunen. Der Lackmustest für diese Rally wird noch kommen: wenn Putin ernst macht mit Rubel-Zahlungen für Gas, dann wird das faktisch einen Lieferstopp für russisches Gas bedeuten - und das wäre eine Katastrophe für die deutsche Wirtschaft, die nicht am Dax vorbei gehen wird..

Hinweis aus Video: „Verbraucher sehen Kaufkraft dahinschmelzen“ – Energiepreise im Fokus

Das Video "Dax: Die Musik auf der Titanic!" sehen Sie hier..