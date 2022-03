Geschäftsmodell und Absatzmärkte

Bei Constellation Software Inc. (CSI) handelt es sich um so etwas wie die Berkshire des Software-Business. Mark Leonard, der ursprünglich aus dem Venture-Capital-Geschäft kam, gründete CSI 1995 und hat das Unternehmen über die Jahre zu einem Milliardenkonzern gemacht.

Spezialisiert hat sich CSI dabei auf Übernahmen sogenannter VMS-Unternehmen. Die Abkürzung steht für ‚Vertical Market Software‘. Darunter versteht man auf den jeweiligen Industriezweig maßgeschneiderte Softwareangebote, die unerlässlich für die täglichen Arbeitsabläufe der Kunden sind.

Bis heute leitet Leonard das Unternehmen und ist von seiner Philosophie keinen Zentimeter abgewichen. So gibt es strenge Aufnahmekriterien für Übernahmekandidaten. Meist handelt es sich dabei um familiengeführte Unternehmen, die zum Verkauf stehen. Hohe Profitabilität sowie ansprechende bzw. ausbaufähige Wachstumsraten werden gefordert – also kein Wachstum um des reinen Wachstums Willen. Diese Strategie schont die Bilanz und verwässert die Profitabilität von CSI nicht.

Die übernommenen Betriebe bleiben allerdings selbstständig, Constellation unterstützt die Unternehmen hierbei lediglich in ihrer Weiterentwicklung. Führungspersonal wird geschult, Preiserhöhungen der Softwareangebote werden umgesetzt, während gleichzeitig die Kostenstruktur gesenkt wird. Der dadurch entstehende üppige Cashflow wird anschließend für weitere Akquisitionen eingesetzt - ein einfaches und gleichzeitig geniales Geschäftsmodell.

Aktie und Bewertung

Die Aktie mäandert um die 50- und 200-Tage-Linie. […] Das Adjektiv ‚beeindruckend‘ trifft es angesichts der Performance gegenüber dem Nasdaq 100 nicht ansatzweise. Hinsichtlich der Performance kann Altmeister Buffett einpacken.

Das P/FCF (Kurs dividiert durch den freien Cashflow) hat sich in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet. Das P/FCF von 28 ist optisch zwar nicht günstig. Allerdings spricht die Managementqualität, das ungebrochen hohe Wachstum und das profitable und großteils zyklusunabhängige Geschäft auch bei dieser Bewertung für einen Kauf.

Besonders zwischenzeitliche Rücksetzer an die 50- oder 200-Tagelinie sollten bei solchen Outperformern zur Aufstockung genützt werden, bei einem ausgewachsenen Börsencrash erst recht.

Bilanz und Verschuldung

Solche Übernahmestrategien sind nur in wenigen Fällen langfristig von Erfolg gekrönt. Das rigorose Festhalten an Qualitätsstandards bei Zukäufen macht sich bei CSI aber in aller Deutlichkeit bezahlt. Gut zu erkennen am Vergleich zwischen Umsatz- und Bilanzwachstum. […]

Hinweis :

Hierbei handelt es sich um keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung!

Dieser Artikel erschien zuerst auf Dirk Müllers Cashkurs.com und wurde von Christof von Wenzl verfasst. Dort finden Sie die vollständige Version mit: Grafiken, Charts sowie tabellarischen Ansichten und den hier fehlenden Abschnitten zu Wachstum, Aussichten und Risiken.