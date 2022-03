Wer in den vergangenen Wochen in Long-Hebelprodukte auf die Wacker Chemie-Aktie (ISIN: DE000WCH8881) investiert hat, konnte sich bislang über kräftige Buchgewinne freuen. Notierte die Aktie noch am 7.3.22 bei 123 Euro, so konnte sie nach der Veröffentlichung des Gewinnanstieges und der Erhöhung der Dividende auf 8 Euro und der Bestätigung der Ziele bis zum 29.3.22 auf bis zu 158,50 Euro zulegen. Nach dem Kurssprung vom 29.3.22 startete die Aktie am 30.3.22 mit einem Minus von drei Prozent bei 152,20 Euro in den Handel.