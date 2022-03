DAX - Unterstützung um 14.500 Punkte im Fokus

Angetrieben wurde der DAX am Vortag von vermeintlich positiven Signalen bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei. Russland hatte als Zeichen des guten Willens angekündigt seine Truppen unter anderem um Kyiv zu reduzieren. Doch dies war bereits in den Vortagen von Moskau angekündigt worden, jedoch lediglich um die Angriffe im Donbass zu verstärken.

Eine Umgruppierung der Streitkräfte wurde dabei als Friedenssignal verkauft und von den Medien und Aktienmärkten zunächst gefeiert. Es bleibt abzuwarten, ob die Euphorie nicht verfrüht ist. Zudem steht weiterhin der Streit um die Bezahlung der russischen Gaslieferungen nach Europa im Raum. Russland will das „feindliche Staaten“ wie Deutschland die Energielieferungen von nun an in Rubel bezahlen, anderenfalls werden die Energielieferungen gestoppt. Hier könnte es also ebenfalls noch ein böses Erwachen geben.

Aktuelle Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 14.620 Punkten. Indikatoren short. Anlaufmarken nach oben bei 14.600, 14.650, 14.800 und 15.000 Punkten. Nach unten bei 14.500, 14.300, 14.000, 13.975, 13.500 und 13.000 Punkten. Gaps nach unten bei 13.974, 13.106, 12.330, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Anfang Juni aufwärts.

Gebert-Börsenindikator (März)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)