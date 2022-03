Die gestiegenen Öl- und Gaspreise machen es den Produzenten einfach. Für ihre Produkte können sie enorme Preise aufrufen. Schon bald dürften sie in der Lage sein, höhere Dividenden auszuzahlen und Aktien zurückzukaufen, was sie für Anleger und Investoren interessant macht. Doch es gibt in der Branche ebenso Unternehmen, die von den höheren Preisen nicht (so stark) profitierten. Dazu zählen laut des Finanzportals Barron’s etwa Pipeline-Unternehmen, die möglicherweise an längerfristige Verträge gebunden sind, und Raffinerien, deren Leistung mehr von den Margen als von den Preisen abhängt.

Barron's Experten haben nach Energieaktien gesucht, deren Performance bislang hinter der Konkurrenz zurückgeblieben ist. Durchleuchtet haben sie den S&P 1500 auf Unternehmen, die auf eine Marktkapitalisierung von mindestens drei Milliarden US-Dollar kommen.