Scott Petsel wirkt seit 2016 als für die Exploration zuständiger Vizepräsident bei der Metallic Minerals Corp. ( TSX-V: MMG, FSE: 9MM1 ) . Er hatte und hat in dieser Funktion noch immer einen großen Anteil an der beständigen Weiterentwicklung des Keno-Hill-Silberprojekts in der kanadischen Yukon-Provinz und des La-Plata-Silber-Gold-Kupfer-Projekts im Südwesten des US Bundestaats Colorado. Nun wird sich sein Aufgabenbereich erweitern, denn er wird mit sofortiger Wirkung auch die Funktion des Präsidenten der Metallic Minerals Corp. übernehmen.

Von seinen 34 Berufsjahren hat Scott Petsel über 20 Jahre in British Columbia, in Alaska und in der kanadischen Yukon-Provinz verbracht. Er ist damit mit den Besonderheiten der Bergbauprojekten in diesen drei nordwestlichen Regionen des amerikanischen Kontinents bestens vertraut.

Mit dieser Personalentscheidung legt Metallic Minerals die Basis für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Gesellschaft und ihrer Projekte

Da Scott Petsel nicht nur als Geologe in der Exploration gearbeitet hat, sondern zahlreiche große Projekte wie beispielsweise das Donlin-Goldprojekt von NovaGold und Barrick Gold oder das Galore-Kupfer-Gold-Silberprojekt von Teck und Newmount mit entwickelt hat, ist er über die geologischen Besonderheiten der Region hinaus auch mit ihren Rechtssystemen und ihren ökologischen Anforderungen gut vertraut.

Diese Fragen werden umso bedeutender, je weiter die Entwicklung eines Bergbauprojekts voranschreitet. Deshalb rücken sie dank der in der Vergangenheit erzielten Bohrfortschritte auch bei Metallic Minerals immer stärker in den Vordergrund, denn in seiner weiteren Entwicklung wird das Unternehmen nicht nur geologische Fragestellungen zu klären haben, sondern zunehmend auch mit Fragen zur rechtlichen, ökologischen und unternehmerischen Weiterentwicklung seiner Aktivitäten befasst sein.

Eine interne Lösung mit zahlreichen Vorteilen

Guter Rat ist dann oftmals teuer. Umso vorteilhafter ist es für Metallic Minerals, über einen ausgewiesenen Experten in den eigenen Reihen zu verfügen. Eine weiterer Vorteil besteht darin, dass Scott Petsel sowohl das Kenno-Hill- wie auch das La-Plata-Projekt bestens kennt. Eine Einarbeitung, die bei einem von außen zum Team hinzustoßender Präsidenten zwangsläufig nötig würde, entfällt in diesem Fall.

Auch ist durch die Zusammenarbeit seit 2016 allen Beteiligten bestens bekannt, wie gut und reibungslos die gemeinsame Tätigkeit für Metallic Minerals abgewickelt werden kann. Man kennt sich, man vertraut sich und weiß die Gedanken und Ratschläge der anderen Seite zu schätzen.

Bestens vorbereitet für die Herausforderungen der kommenden Jahre

Das sind nur einige der vielen Vorteile, die diese interne Neubesetzung der Aufgabe des Präsidenten mit Scott Petsel für Metallic Minerals mit sich bringt. Für die investierten Aktionäre sind das gute Nachrichten, denn im Unternehmen bereits vorhandenes Potential von Mitarbeitern wird so auf eine ebenso günstige wie reibungslose Art und Weise gehoben. Ganz so, wie man es sich wünscht: zum Vorteil aller Beteiligten.

Background Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG, FSE: 9MM1) ist ein börsennotierter kanadischer Explorer, der in Toronto und Frankfurt handelbar ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung des hochgradigen Keno-Hill-Silberprojekts im kanadischen Yukon Territory. Parallel soll aber auch das ebenfalls sehr lukrative La Plata Silber-Gold-Kupferprojekt in Colorado, USA, Shareholder Value liefern. Für erste Einnahmen sorgen die alluvialen Goldvorkommen im Klondike Distrikt, die von lokalen Minenbetreibern abgebaut werden und Metallic Minerals über ein Royalty-Vergütungsmodell erste Cash-Einnahmen liefern, die zumindest teilweise für die Exploration verwendet werden können. Alle Projekte befinden sich in exzellenter Infrastruktur und bieten enormes Potential.



