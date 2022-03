Die Auswüchse bei Corona-Profiteuren wie Zalando zeigten sich erst so richtig ab Sommer 2020, durch den Ausbruch über die Barriere der letzten Jahre um 48,20 Euro konnte Zalando in der Spitze auf einen Wert von 105,90 Euro bis Anfang Juli letzten Jahres zulegen. Anschließend allerdings ebbte die Euphorie ab und brachte Abschläge in diesem Jahr auf 42,78 Euro hervor. Nun versucht sich die Aktie im Bereich der Unterstützungszone aus 2017/2020 zu stabilisieren, allerdings mahnen die schwachen Kursmuster zu erhöhter Vorsicht.

Bodenbildung noch möglich

Aktuell lassen sich die Kursmuster für kein aktives Handeln nutzen, in einem bärischen Szenario mit Abschlägen unter 42,78 Euro könnten allerdings weitere Verluste bei Zalando anstehen, Abschläge auf 36,50 und darunter sogar 27,34 Euro wären aus technischer Sicht noch möglich. Einen kleineren Befreiungsschlag dürfte Zalando auf der Oberseite erst über einem Niveau von 52,78 Euro vollziehen, in diesem Fall wären anschließende Kursgewinne zurück an 60,00 Euro vorstellbar.