"Der finanzielle Erfolg im Jahr 2021 ermöglicht es uns, in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in unsere Forschung- und Entwicklung zu tätigen. Wir beabsichtigen, 2022 zwischen 1,4 Milliarden Euro und 1,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung auszugeben, was einer Steigerung von etwa 50 Prozent gegenüber 2021 entspricht", erklärte Finanzchef und Vorstandsmitglied Jens Holstein. Biontech sei aktuell mit rund 20 mRNA-Impfstoffen in klinischen Studien. Darunter in der Krebstherapie. Zudem sucht Biontech nach Impfstoffen gegen Grippe-Erkrankungen, Malaria, Tuberkulose, Multiple Sklerose und Gürtelrose.

Den Aktionären soll in der nächsten Hauptversammlung am 1. Juni eine Sonderdividende von zwei Euro pro Aktie vorgeschlagen werden.