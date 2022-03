Den Höhepunkt markierte DexCom bei 659,45 US-Dollar Mitte November letzten Jahres, Ende selben Jahres ging es nach erfolgreicher Auflösung einer SKS-Formation auf 379,00 US-Dollar abwärts. Dort nutzten Käufer ihre Chance und bildeten einen Boden aus, der in den letzten drei Wochen zurück an die Nackenlinie um 520,00 US-Dollar aufwärts geführt hatte. Seit der letzten charttechnischen Besprechung vom 18. März 2022: „DexCom: Auf dem Weg zur Trendwende“ investierte Anleger können ihre Gewinne nun sukzessive einsammeln.

Pullback stark anzunehmen

Aufgrund der massiven Barriere bestehend aus der einstigen Nackenlinie um 520,00 US-Dollar müssen sich Investoren kurzzeitig auf Abschläge einstellen, diese könnten in einem ersten Schritt an 501,40 und darunter in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts um 469,06 US-Dollar abwärts reichen. Ein derartiges Szenario könnte durchaus für den Aufbau von frischen Short-Positionen genutzt werden. Gelingt es dagegen einen nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 520,00 US-Dollar zu etablieren, könnte dagegen das Niveau der rechten Schulter um 579,85 US-Dollar angesteuert werden.